Meteo 7 giorni: anticipo D'ESTATE ma con note instabili

L'estate sembra davvero esser cominciata in netto anticipo sulla tabella di marcia, come dimostrato dalle temperature molto alte rivelate da nord a sud. In pianura Padana e diverse località delle aree interne del centro e del sud abbiamo registrano massime addirittura superiori ai 30°C, come se ci trovassimo in piena estate.

L'apice del caldo arriverà tra il week-end e la prossima settimana, quando potranno essere raggiunte temperature di circa 32°C in pianura Padana e Sardegna.

Il vasto campo di alta pressione, che trarrà la sua forza proprio dall'Africa nord-occidentale, persisterà nel Mediterraneo per quasi tutta la prossima settimana, subendo una lieve flessione solo tra 14 e 17 maggio.

In questo lasso di tempo assisteremo a maggior vivacità meteorologica (già menzionata in questo articolo): la possibilità di acquazzoni e temporali aumenterà nettamente al nord e nelle aree interne del centro e del sud grazie all'ingresso di aria più instabile dal centro Europa. Il tutto però si svolgerà in un contesto caldo e tipicamente estivo. Le precipitazioni più abbondanti riguarderanno prevalentemente le Alpi e le Prealpi, con accumuli disorganizzati ma interessanti.

Successivamente l'anticiclone sarà ancora protagonista su tutta Italia fino al termine della prossima settimana:

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 14 maggio: caldo fuori stagione su gran parte d'Italia. Picchi di 30-32°C in pianura Padana. Temporali pomeridiani e serali sulle Alpi in estensione alle alte pianure del nord.

Domenica 15 maggio: instabilità via via più presente non solo al nord ma anche al centro Italia. Stabile e soleggiato al sud. Temperature stazionarie.

Lunedì 16 maggio: acquazzoni e temporali al nordovest e nelle zone interne del centro. Sereno al sud. Clima caldo su gran parte d'Italia.

Martedì 17 maggio: instabilità sparsa prevalentemente nelle aree interne e montuose, temperature in ulteriore aumento in pianura Padana, con picchi di 33°C.

Mercoledì 18 maggio: temporali o rovesci pomeridiani nelle zone interne del centro e del sud, specie sul lato tirrenico. Stabile al nord, temperature in momentaneo calo sul lato adriatico e al sud.

Giovedì 19 maggio: anticiclone prepotente su tutta Italia, bel tempo ovunque e temperature in aumento.

Venerdì 20 maggio: ancora clima estivo da nord a sud, tempo stabile e temperature superiori ai 29-30°C.

