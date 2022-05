FLESSIONE dell'anticiclone africano per qualche giorno, ci saranno TEMPORALI su alcune regioni

Siamo da poco entrati nella prima ondata di caldo della stagione che ci farà vivere diversi giorni da piena estate da nord a sud. Le temperature saliranno fin sopra i 30°C su diverse località della pianura Padana e nelle aree interne del centro e del sud per tanti giorni consecutivi, a cominciare proprio da oggi e domani.

Solo tra il week-end e l'inizio della prossima settimana possiamo individuare una lieve flessione dell'anticiclone, tangibile perlopiù in alta quota: aria più fresca e secca proveniente dal centro Europa riuscirà ad intrufolarsi nel Mediterranro producendo un indebolimento dell'anticiclone e di conseguenza un netto aumento dell'instabilità.

In poche parole non ci saranno grandi variazioni di temperatura (continuerà a far caldo) e bisognerà fare i conti con isolati ma forti rovesci e temporali. Sia sabato che domenica le aree più coinvolte da questa instabilità temporalesca saranno quelle alpine, con isolati sconfinamenti sulle alte pianure tra Piemonte e Lombardia.

Ad inizio prossima settimana, tra lunedì e martedì, avremo acquazzoni e temporali leggermente più diffusi al nord, su buona parte della pianura Padana, prevalentemente nelle ore pomeridiane e serali. Inoltre avremo instabilità pomeridiana anche nelle zone interne del centro e del sud. Il tutto avverrà in un contesto caldo:

Mercoledì gli ultimi temporali pomeridiani interesseranno le aree interne di Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Abruzzo, mentre sul resto d'Italia l'anticiclone pian piano si rinforzerà. Le temperature scenderanno momentaneamente sulle regioni adriatiche e al sud grazie a deboli o moderati venti di maestrale.

A seguire l'anticiclone tornerà ancor più forte da nord a sud, favorendo anche un ulteriore aumento delle temperature, come anticipato in questo articolo.