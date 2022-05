Prossima settimana - ALTA PRESSIONE ancora PIU' FORTE: farà CALDO come in ESTATE!

Chi si lamenta del caldo già adesso sappia che il peggio deve ancora arrivare. Si potrebbe parlare per l'ennesima volta del problema della siccità, che nei prossimi giorni si aggraverà ulteriormente anche per via delle alte temperature. Gli eventuali temporali localizzati nulla potranno conto il "mostro secco" che ci perseguita da quasi un anno.

Se dovesse essere questa la partenza dell'estate (ci auguriamo vivamente di no), bisognerà prepararsi a seri problemi di approvigionamento idrico, per altro già in atto in alcune zone della Penisola. Speriamo che la terza decade mariana riapra un corridoio instabile sull'Italia in modo da limitare almeno i danni di una siffatta situazione.

La responsabile è sempre lei, l'alta pressione. Ormai che sia inverno, primavera o estate, questa figura barica è sempre presente sul Mediterraneo, negando il normale fluire delle stagioni.

Eccola, in posizione di attacco! La mappa si riferisce a giovedi 19 maggio; sembra distante, ma quando si tratta di prevedere configurazioni di questo tipo, i modelli diventano attendibili anche ad oltre una settimana di distanza.

Che dire? Tanto sole, tanto secco, completa assenza di fenomeni da nord a sud e caldo. Quanto caldo? Ecco una mappa che mostra le temperature che si potrebbero raggiungere sull'Italia nel pomeriggio della giornata suddetta, ovvero giovedi 19 maggio:

Valori superiori a 30° su molte aree del nord e del centro, con punte di 33° sulla Valpadana e in Sardegna. Per il mese di maggio sono valori tra i 5 e i 7° superiori alla media del periodo.

Che dire? Speriamo in una terza decade diversa e soprattutto che non sia questa la partenza effettiva dell'estate, come molte (troppe) volte è successo in passato.

