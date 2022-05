Meteo 7 giorni: anticiclone delle Azzorre in grande spolvero, che IMPENNATA delle temperature!

Il bel tempo tornerà ben presto su quasi tutta Italia: l'alta pressione delle Azzorre è in rapido rinforzo da ovest e nel corso della settimana riuscirà a conquistare tutto il Mediterraneo centrale spazzando via le correnti instabili che da giorni interessano lo Stivale.

Le ultime note instabili interesseranno le zone interne e i monti del centro e del sud ( e molto più raramente l'arco alpino) tra martedì e mercoledì, dopodiché il tempo migliorerà anche su questi settori.

Almeno fino a venerdì potremo assaporare condizioni meteorologiche tardo primaverili o addirittura estive: le temperature saliranno nettamente in pianura Padana e nelle zone interne del centro e del sud, tanto da sfiorare i 28-29°C. I picchi più alti saranno rilevati su bassa Lombardia, Emilia, basso Veneto, zone interne di Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia centro-settentrionale.

L'apice di questo caldo anomalo arriverà tra venerdì e sabato, proprio in prossimità di una nuova possibile incursione instabile sulle regioni del nord. I forti contrasti termici potrebbero generare una nuova ondata di rovesci e temporali localmente molto intensi (come già accennato in questo articolo).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 10 maggio: stabile al nord, ancora instabilità pomeridiana sul lato tirrenico e al sud. Alta pressione delle Azzorre in netto rinforzo al nord. Temperature in aumento.

Mercoledì 11 maggio: alta pressione in rinforzo su tutta Italia, isolati temporali sull'Appennino centro-meridionale. Temperature in aumento, picchi di 28°C al nord.

Giovedì 12 maggio: isolati temporali possibili in Sicilia, altrove anticiclone sempre più forte e temperature in aumento.

Venerdì 13 maggio: instabilità disorganizzata all'estremo sud, altrove tempo stabile e soleggiato. Temperature estive da nord a sud con picchi di 28-29°C nelle aree interne.

Sabato 14 maggio: stabile al sud, tempo in graduale peggioramento al nord per l'arrivo di correnti più fresche nord atlantiche. Temperature stazionarie.

Domenica 15 maggio: instabilità via via più presente non solo al nord ma anche al centro Italia. Stabile e soleggiato al sud. Temperature in calo.

Lunedì 16 maggio: acquazzoni e temporali al nordovest e lungo le regioni tirreniche. Clima molto mite ovunque.

