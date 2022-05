Meteo 15 giorni: sotto il "giogo" dell'alta pressione, ma quanto potrà durare?

Maggio: dopo una prima decade sotto il segno dell'instabilità atmosferica, la seconda decade ci presenterà un campionario nettamente più stabile e caldo stante la presenza dell'alta pressione sul Mediterraneo.

Spazio quindi a belle giornate soleggiate ed ai primi caldi di stagione, tutte cose che non faranno bene a chi invece sperava ancora nella pioggia, per tentare di sanare in parte il grave deficit idrico ancora presente in Italia.

Quando potrebbe durare l'alta pressione? E' sempre una domanda dalla non facile risposta. Almeno fino al 17-18 maggio non prevediamo grossi scossoni sul fronte meteorologico italico.

Ecco la media degli scenari del modello americano valida per martedi 17 maggio:

Alta pressione ben salda non solo sull'Italia, ma su buona parte dell'Europa centro-settentrionale, con un massimo al suolo ubicato sulla Scandinavia. Si arriverà insomma ad una situazione di scan + con un iniziale collegamento con l'alta pressione africana.

Successivamente, questo collegamento potrebbe essere reciso da correnti più fresche di matrice orientale che con un'opera di "taglio", isoleranno l'alta pressione alle alte latitudini del nostro Continente. Ecco cosa potrebbe succedere attorno a domenica 22 maggio:

Un tempo nuovamente instabile potrebbe avvolgere gran parte della nostra Penisola, soprattutto il centro-nord del nostro Paese. Si tratta di un'evoluzione ancora dubbiosa che necessiterà di molte conferme. Continuate quindi a seguirci.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località