Meteo 7 giorni: alta pressione giÃ  con i giorni contati, da domenica netto cambiamento!

L'anticiclone sta rapidamente riconquistando tutto il Mediterraneo centro-occidentale e questa volta lo farà per ben tre giorni, un periodo piuttosto lungo in questo dinamico mese di Aprile, dove gli anticicloni hanno sempre avuto poco spazio e brevissima durata.

La natura di questo anticiclone sarà sub-tropicale, con una radice ben salda tra Algeria e e Marocco. La Spagna sarà il bersaglio principale delle correnti più calde: addirittura si prevedono picchi oltre i 30-32°C entro venerdì! In Italia l'avvezione calda sarà meno forte e produrrà un aumento termico senza enormi eccessi. Solo in Sardegna potremo vivere condizioni meteo simil-estive.

L'anticiclone, come anticipato poc'anzi, avrà breve durata: solo tre giorni. A partire da domenica 30 Aprile torneremo a commentare condizioni di maltempo a partire dal nord Italia, per l'arrivo di una perturbazione nord-atlantica, l'ennesima del mese. Questa volta, però, si tratterà di una depressione molto più organizzata rispetto a quella del 25 Aprile e pertanto sarà molto più ricca di instabilità e temporali.

Anche il 1° Maggio potrebbe rivelarsi turbolento, soprattutto sulle regioni del nord. La depressione che prenderà vita nel mar Ligure potrebbe dispensare tanti rovesci e temporali sul nord Italia, in graduale estensione anche a centro e sud. In questo articolo abbiamo approfondito il tempo sul ponte del 1° Maggio.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 27 Aprile: anticiclone africano in rinforzo su tutta Italia, temperature in aumento e tempo stabile.

Venerdì 28 Aprile: stabile su tutta Italia, anticiclone africano in rinforzo e clima molto mite, a tratti caldo.

Sabato 29 Aprile: stabile su centro e sud con temperature stazionarie, fino a 24-26°C, possibili picchi di 28°C sulle isole maggiori. Dalla sera possibili isolati temporali al Nordovest.

Domenica 30 Aprile: maltempo diffuso al nord, in arrivo una vasta perturbazione nord-atlantica. Nubi e piogge sparse in aumento anche al centro Italia. Ancora stabile al sud ma ancora per poco.

Lunedì 1 Maggio: festa dei lavoratori col maltempo su gran parte d'Italia, depressione in approfondimento sul mar Tirreno. Temperature in calo.

Martedì 2 Maggio: depressione bloccata tra centro e sud Italia, ancora tanti rovesci e temporali sparsi. Possibile breve pausa al nord. Temperature in calo.

Mercoledì 3 Maggio: piogge e rovesci sul Meridione e medio-basso Adriatico, più variabile altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

