Meteo 15 giorni: MAGGIO parte INSTABILE e con POCO CALDO

...e se ci scappasse un maggio instabile e più fresco del normale? Sarebbe un toccasana per tutti, soprattutto per le zone ancora alle prese con una siccità senza eguali. Abbiamo voluto un po' osare, ma sappiamo bene che tendenze così a lungo termine sono lungi dall'essere attendibili e vanno riviste di volta in volta.

Se ci fermiamo però ad analizzare i primi giorni del mese mariano, possiamo affermare quasi con certezza che maggio partirà all'insegna dei temporali su molte regioni, sotto l'egida di temperature non calde.

Di seguito, ecco la mappa sinottica estrapolata questo pomeriggio dalla media degli scenari americana valida per giovedi 4 maggio:

Quella che vedete è la fase finale del "guasto" che terrà sotto scacco gran parte del nostro Paese tra la fine di aprile ed il Primo Maggio. Qui si nota una depressione al sud, correnti fresche da nord-est e una vasta zona di alta pressione sui meridiani centrali del Continente. Sarebbe, in sostanza, una situazione instabile, ma non per tutti.

Per maggiore chiarezza, ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala europea e valida per il medesimo giorno, ovvero giovedi 4 maggio. Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Ecco la zona secca, corrispondente all'alta pressione sull'Europa occidentale e parte del centro-nord della Penisola, dove la probabilità di pioggia viene giudicata bassa. Più ad est si nota invece il flusso instabile che interessa l'Europa orientale e di rimando anche il centro-sud della Penisola, con piogge e temporali in un contesto termico non caldo. Qui la probabilità di pioggia viene giudicata più elevata.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando al 7 maggio, questa è la situazione sinottica prevista dalla media degli scenari americana per la giornata suddetta:

Cambierà tutto! Se ne andranno le correnti orientali e subentrerà un flusso umido sud-occidentale con piogge soprattutto al nord e al centro. Ecco infatti la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la giornata suddetta:

Probabilità di pioggia elevata o molto elevata su Alpi, Prealpi e settori di pianura settentrionali, media sul resto del nord, la Toscana e le aree interne del centro. Sul resto d'Italia, vale a dire al sud e sulle Isole, probabilità di pioggia bassa o del tutto nulla dove vedete il bianco sulla mappa.

Insomma, una prima decade di maggio con molti capovolgimenti di fronte, ma poca stabilità, in un contesto non caldo.

