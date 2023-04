METEO, che aggiornamenti per il PONTE del 1° Maggio!

Sarà un ponte scricchiolante quello del 1° Maggio. Non ci sono più dubbi sull'arrivo di una nuova perturbazione che spazzerà via l'anticiclone africano (atteso tra 27 e 29 Aprile) e riporterà piogge e temporali in grande quantità.

Con buona probabilità sarà una perturbazione di gran lunga superiore, in termini di intensità, estensione e durata, rispetto a quella occorsa nel ponte del 25 Aprile. L'aria fresca nord-atlantica scaverà una depressione tra il mar Ligure e l'alto Tirreno, la quale determinerà piogge diffuse, forti rovesci e anche forti temporali.

I primi effetti di questo nuovo cambiamento del tempo saranno tangibili domenica 30 Aprile: nelle ultime 24 ore del mese torneranno rovesci e temporali al nord, specie su Alpi e Prealpi. Fenomeni veloci anche sulle regioni del centro e del sud, a cui seguirà un rapido miglioramento momentaneo.

Lunedì 1° Maggio, giorno della festa dei lavoratori, il maltempo entra nel vivo su tutto il nord, dove subentrano piogge diffuse e temporali localmente inetnsi. Centro e sud vedranno tempo più variabile e addirittura stabile sul medio-basso Adriatico. Ovviamente la previsione per la festa dei lavoratori è ancora suscettibile di cambiamenti, specie nella tempistica dei fenomeni.

Martedì 2 Maggio la depressione tenderà a muoversi verso sud-est, favorendo un deciso peggioramento con tante piogge e temporali su tutto il centro e il sud. Al nord residue piogge sul Nordest, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni.