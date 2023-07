Meteo 15 giorni: si conferma un inizio agosto GENTILE, ma un po' INSTABILE

Tra la fine di luglio ed i primi giorni di agosto si consuma sull'Italia il periodo più caldo dell'anno. In altre parole, l'estate si presenta solida, alternata di tanto in tanto a qualche episodio instabile che interessa con maggiore frequenza il nord e le aree interne del centro. Quest'anno, dopo la fase centrale di luglio che per molte regioni è stata eccezionalmente calda, si dovrebbe tornare nei ranghi della normalità termica del periodo, che non significa ovviamente fresco, ma caldo senza eccessi.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 3 agosto:

Anche oggi possiamo pienamente confermare la tendenza espressa già ieri e nei giorni scorsi dalle mappe in nostro possesso. In altre parole, avremo un inizio agosto caldo, ma nei ranghi della sopportabilità e senza punte caloriche eccessive.

Le frecce blu nella mappa indicano la prevalenza di venti occidentali o nord-occidentali che si faranno notare soprattutto al nord e su parte delle regioni centrali con qualche fenomeno di instabilità. Il tempo risulterà invece più stabile sulle Isole e al meridione.

La seconda mappa mostra invece le temperature a 1500 metri estrapolate dalla media termica americana sempre per la giornata di giovedi 3 agosto:

Il caldo intenso sarà una prerogativa della Penisola Iberica e del nord Africa, mentre sul centro-nord del Continente l'estate continuerà a latitare, con un clima addirittura fresco tra le Isole Britanniche e la Scandinavia. Da noi vigerà invece un caldo nel complesso sopportabile.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a domenica 6 agosto, la media degli scenari del modello americano conferma ancora la presenza di correnti occidentali più fresche e moderatamente instabili sull'Europa centrale ed in parte anche sul nord Italia:

Ciò favorirà il rischio di ulteriori episodi temporaleschi al settentrione, mentre al centro e al sud il clima sarà più stabile e solo moderatamente caldo.

