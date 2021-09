Meteo 15 giorni: possibile marcato peggioramento autunnale, ecco dove e quando colpirà

Un intenso peggioramento del tempo potrebbe colpire il nostro Paese all'inizio della prossima settimana, veicolando aria nettamente più fresca; in Adriatico e sul Triveneto anche fredda per il periodo.



Lo sostengono vari modelli, tra cui quello europeo e quello canadese, un po' più indeciso quello americano, ma sicuramente qualcosa accadrà, vista l'insistenza degli altri nel disegnare una marcata configurazione autunnale.



Tra martedì 21 e mercoledì 22 tale disegno barico potrebbe anche determinare NEVICATE sulle Alpi e persino sulle cime più alte dell'Appennino, come del resto è già capitato ampiamente in passato in settembre di fronte ad un'iniziativa depressionaria del genere.



Sarebbe una manna per i ghiacciai che porrebbe fine all'ablazione estiva, certo lo sbalzo termico potrebbe indurre anche pesanti grandinate e nubifragi (che subito i media ricondurrebbero come un mantra al cambiamento climatico) ma ad ogni inizio autunno questi effetti collaterali da che mondo è mondo sono da mettere in preventivo.

Ecco allora il vortice freddo così come lo prevede il modello europeo per martedì mattina 21 settembre:

Ed eccolo solo 24 ore dopo, all'alba di mercoledì 22 settembre:

Ed infine così come dovrebbe evolversi la situazione all'alba di giovedì 23 settembre, con il vortice ormai in allontanamento verso la Grecia:

Dietro ad esso ecco una parziale rimonta anticiclonica che riporterebbe il bel tempo, ma guardate anche le temperature previste a 1500m sempre per l'alba di giovedì 23 per capire davvero come si ridimensioneranno le temperature:

Infine per completezza di informazione ecco il modello scettico, quello americano, che invece nella media degli scenari, non prevede l'affondo freddo evidenziato dai "colleghi", limitandosi a mostrare infiltrazioni fredde sui Balcani. A questo punto l'attendibilità del peggioramento può attestarsi attorno al 55%.





IN SINTESI il tempo da mercoledì 22 a domenica 26 settembre secondo il modello europeo:

-mercoledì 22 forte maltempo su nord-est, Emilia-Romagna, centro, Sardegna, in spostamento verso il meridione, migliora al nord-ovest ma ventoso, neve su centro est Alpi oltre i 1500m.



-giovedì 23 ancora maltempo su medio Adriatico e meridione, ventoso e freddo ovunque per la stagione, specie in Adriatico.



-venerdì 24 ultimi temporali su basso Adriatico, migliora altrove, ancora ventilato e fresco.



-sabato 25 e domenica 26 bel tempo ovunque e clima gradevole, temperature in aumento.