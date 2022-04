Meteo 15 giorni: maggio si apre con poca stabilità e molte occasioni piovose

Dopo la chiusura di aprile con l'alta pressione, il mese di maggio ci presenterà un biglietto da visita carico di instabilità. Più che il transito di piovose perturbazioni, sarà la sinottica a scala globale che darà un'impronta poco votata al bel tempo e al sole sul nostro Paese durante la prima decade mariana.

L'alta pressione si presenterà spesso defilata in Oceano, mentre l'Europa centrale e l'Italia verranno infilate a piu riprese da aria fredda di matrice polare che faciliterà la formazione di rovesci e temporali in un contesto termico abbastanza fresco.

La prima mappa mostra la probabilità di pioggia a scala europea secondo il modello americano, valida per mercoledì 4 maggio:

Dove vedete i colori più accesi, la probabilità di pioggia sarà maggiore.

Si evidenzia molto bene l'area priva di precipitazioni sul vicino Atlantico, dove campeggerà l'alta pressione; l'Italia avrà invece alte probabilità di pioggia e si collocherà in una circolazione opposta, ovvero una bassa pressione.

Notate come le piogge avranno maggior probabilità di concentrarsi sui rilievi, mentre le due Isole Maggiori avranno un rischio decisamente più contenuto.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a sabato 7 maggio, il tempo non si presenterà per nulla favorevole alla stabilità in Italia:

La mappa mostra un canale di bassa pressione che dall'Europa nord-occidentale si getterà nel Mediterraneo, causando condizioni molto instabili se non del tutto perturbate sul nostro Paese. Oltre ad un elevato rischio di pioggia, si dovrà convivere con temperature non all'altezza della stagione in corso, essendo spesso condizionate dal regime precipitativo e dallo scarso soleggiamento.

