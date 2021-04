Meteo 15 giorni: breve ANTICIPO ESTIVO seguito da nuovi TEMPORALI

L'alta pressione dovrebbe tornare a proteggere la nostra Penisola nell'arco della settimana prossima, garantendo anche un aumento delle temperature da nord a sud. Il suo dominio dovrebbe continuare fino al termine della prima decade di maggio, come mostra questa mappa estrapolata dal modello americano per domenica 9 maggio:

Con una situazione del genere, il bel tempo sarà esteso a tutta la nostra Penisola, da nord a sud. Da segnalare anche l'aumento delle temperature che su alcune aree del centro si porteranno su valori simil-estivi.

Questa situazione, stando alle mappe attuali, non sembra avere garanzia di durata. L'alta pressione non avrà ancora le basi solide per reggere l'urto delle correnti nord atlantiche che nel frattempo si riorganizzeranno sul Vicino Atlantico e sull'Europa occidenatale.

Queste correnti compiranno una lenta erosione del promontorio stabilizzante, che sarà costretto a ripiegare verso le proprie zone di origine.

Ecco infatti la media degli scenari estrapolata questo pomeriggio dal modello americano, valida per mercoledi 12 maggio:

Notiamo una situazione completamente diversa rispetto alla mappa sopra, con le correnti fresche ed instabili a dilagare liberamente sull'Europa centrale e sul centro-nord della nostra Penisola.

Il tempo di conseguenza non potrà che guastarsi ad iniziare dalle regioni settentrionali con rovesci e temporali che lentamente guadagneranno terreno verso il resto d'Italia.

