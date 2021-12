Meteo 15 giorni: arriva il momento dell'alta pressione? Probabile, ma non certo

L'alta pressione è ancora presente nelle code dei modelli, ovvero nel lungo termine. Per il momento, la figura stabilizzante non ha fatto molti passi avanti dal punto di vista temporale, come se vi fosse qualche forzante ad impedirne il suo insediamento.

La settimana scorsa l'alta pressione veniva vista entrare sul Mediterraneo dopo il giorno 10 dicembre; ora il suo eventuale ingresso sull'Italia risulta posticipato al 15-16 dicembre; in altre parole, l'instabilità atmosferica ha "rosicchiato" quasi una settimana a quello che, solo qualche giorno fa, doveva essere un dominio anticiclonico indiscusso.

La prima mappa (media degli scenari del modello americano) mostra la situazione attesa in Italia per martedi 14 dicembre:

Si nota molto bene la spinta del getto alle alte latitudini che farà distendere l'alta pressione atlantica lungo i paralleli. Residue condizioni instabili saranno ancora presenti sui Paesi dell'Europa orientale ed in parte sull'Italia, ma dovrebbero esaurirsi nei giorni seguenti.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a venerdi 17 dicembre, la media degli scenari del modello di oltre Oceano ci propone un'alta pressione ben salda sull'Italia:

Una situazione non bella che ricorda molti inverni insipidi del passato dove gli unici fenomeni da raccontare erano le nebbie ed il ristagno degli inquinanti sulle pianure e nelle città. Niente neve, niente pioggia a pulire la massa d'aria che giorno dopo giorno diventa sempre più intrisa di sostanze inquinanti.

Anche la mappa della probabilità di avere una pressione sull'Europa centrale maggiore di 1030mb nel periodo suddetto, conferma appieno questa versione:

La suddetta probabilità viene giudicata al momento ELEVATA sulle regioni settentrionali e MODERATA sul resto d'Italia e l'Europa centrale.

Sarà la volta buona per l'alta pressione? Sembra di si...sempre che non intervengano ulteriori posticipi al suo dominio. Vedremo...

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località