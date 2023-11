Dicembre debutterÃ  tra MALTEMPO e FREDDO? Chi rischierÃ  la NEVE?

Nei giorni scorsi abbiamo parlato più volte dell'interferenza del getto atlantico come possibile deterrente per l'avvio dell'inverno sull'Italia. Un getto troppo forte, infatti, marginalizza il freddo sui settori orientali e favorisce l'allungo dell'anticiclone atlantico mite sulla nostra Penisola. Avevamo però specificato come questa forzante venisse letta in maniera abbastanza contraddittoria dai modelli e soprattutto che la situazione era passibile di cambiamenti anche considerevoli durante i prossimi giorni.

Fino a ieri questo gigantesco fiume di aria mite veniva visto più forte; da qui la nostra maggiore propensione a credere nello spanciamento anticiclonico successivo. Oggi invece, questa forzante viene vista più debole, aumentando quindi le possibilità per un avvio di dicembre sotto il segno del maltempo e del freddo su diverse regioni.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 1 dicembre:

Getto atlantico più debole significa in sostanza "alta pressione meno invadente sul Mediterraneo". Difatti la figura anticiclonica è sempre presente sulla mappa, ma molto più distante da noi e collocata in pieno Atlantico.

Il suo allungo verso nord in direzione dell'Islanda faciliterebbe inoltre la discesa di correnti fredde da nord-est (frecce bianche) con la creazione di una depressione sul Mediterraneo foriera di tempo perturbato da nord a sud.

E il freddo? Secondo la media termica degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano per il medesimo giorno (venerdi 1 dicembre), potrebbe interessare più direttamente le regioni settentrionali, con la possibilità di nevicate a bassa quota su queste aree:

Notiamo isoterme a 1500 metri inferiori allo zero al nord e su parte delle regioni centrali, quantomeno le aree interne e il versante adriatico. Il resto d'Italia avrebbe invece maltempo, ma contrassegnato da temperature leggermente più miti.

Sul fronte delle precipitazioni, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida sempre per venerdi 1 dicembre. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Notiamo una probabilità media o elevata di avere precipitazioni in Italia, che al nord e su parte del centro potrebbero essere di tipo nevoso anche a bassa quota.

Infine, proiettiamo in avanti la nostra tendenza arrivando fino a lunedi 4 dicembre. Ecco la situazione inquadrata dalla media degli scenari del modello americano per la giornata suddetta:

Secondo le analisi odierne, l'alta pressione dovrebbe mantenersi lontana in Atlantico con la presenza di una depressione in sede italica. Ciò faciliterebbe la persistenza di tempo perturbato ed anche piuttosto freddo, con elevato rischio di precipitazioni.

