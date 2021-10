Vortice sempre più profondo: tanto maltempo nelle prossime ore su diverse regioni

Il freddo risveglio del nord Italia e l'arrivo di piogge diffuse e persistenti su tante località del lato Adriatico segnano inevitabilmente l'approdo nel Mediterraneo dell'aria più fredda ampiamente preannunciata nei precedenti aggiornamenti.

L'aria fredda sta scavando una depressione sempre più profonda e intensa, con centro di bassa pressione situato sul centro Italia (vedi le immagini satellitari). Attorno a questo minimo depressionario ruotano nubi in senso antiorario che stanno dando vita a piogge diffuse, forti e persistenti su Marche, Umbria e Romagna. Nel frattempo i fenomeni sono in rapida attenuazione sul nord-est, dove restano solo nubi sterili a rendere il tempo decisamente autunnale viste anche le basse temperature.

Nelle prossime ore la depressione si muoverà molto lentamente verso sud-est: con questo movimento favorirà l'arrivo di piogge e temporali anche su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. In particolare tra pomeriggio e sera le piogge conquisteranno pienamente e in modo persistente tutto l'Abruzzo ed anche il Molise, mentre in Puglia, Calabria e Sicilia avremo fenomeni più sparsi e a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Isolati fenomeni sono attesi anche su Campania e Basilicata, mentre avremo maggior stabilità su Lazio, Toscana e Sardegna. Continuerà a piovere fino a sera su Romagna, Marche e Umbria meridionale.

Il nord vedrà condizioni meteorologiche via via sempre più stabili che persisteranno almeno fino alla giornata di sabato. Il maltempo invece sarà protagonista al sud e sul medio-basso Adriatico ancora per giorni a causa dello stazionamento della depressione sulla nostra penisola.

Fredde novità in vista per la prossima settimana, leggi gli ultimissimi aggiornamenti >>>