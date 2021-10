Meteo a 7 giorni: week-end da pieno autunno su mezza Italia, poi sempre piÃ¹ freddo?

Mentre scriviamo queste righe una massa d'aria molto fresca sta penetrando sul nord Italia e sta generando acquazzoni e temporali particolarmente intensi soprattutto sulla pianura Padana orientale. Sarà questa massa d'aria a determinare un peggioramento importante su tutto il centro-sud nel prosieguo di settimana, il primo vero guasto di stampo autunnale della stagione.

L'aria fredda approfondirà una bassa pressione nel mar Adriatico tra giovedì e venerdì: questa innescherà piogge diffuse su tutto il centro-sud ed in particolare sulle regioni adriatiche dove gli accumuli di pioggia cresceranno rapidamente e diffusamente. Nel frattempo avremo un graduale miglioramento al nord grazie all'avanzata di aria più fredda e più secca.

La depressione si sposterà poi sul mar Ionio tra sabato e domenica ma gli effetti sull'Italia saranno ancor più pesanti: piogge e temporali saranno protagonisti del week-end su gran parte del centro-sud, in particolare su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nel frattempo le temperature scenderanno giorno dopo giorno sino a portarsi sotto le medie del periodo.

Di seguito una mappa che mostra la probabilità prossima al 100% (in arancione) che cadano almeno 5 mm di pioggia su tantissime aree del centro-sud nella giornata di sabato 9 ottobre:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Giovedì 7 ottobre: intensa depressione in formazione nel mar Adriatico, alimentata dall'aria più fredda proveniente dall'Europa centrale. Piogge diffuse e locali forti temporali sul medio-basso Adriatico e al sud. Piogge anche in Emilia Romagna e coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia al mattino, poi attenuazione dei fenomeni. Temperature in netto calo su tutta Italia.

Venerdì 8 ottobre: insiste il maltempo su gran parte del centro-sud, specie su Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia. Più stabile e soleggiato al nord. Temperature in ulteriore calo sul centro-sud e nelle minime al nord.

Sabato 9 ottobre: clima pienamente autunnale sul versante adriatico centro-meridionale e al sud. Piogge forti in Puglia, Calabria e Sicilia. Più soleggiato su Lazio, Toscana e al nord.Temperature in ulteriore lieve calo sul centro-sud, stazionarie al nord.

Domenica 10 ottobre: insistono piogge e rovesci persistenti su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria Sicilia. Fenomeni più irregolari su Campania, Molise, Abruzzo. Possibile ritorno di temporali sparsi sul nord-est e l'alto Adriatico a causa di aria ancor più fredda in arrivo in alta quota. Temperature sotto le medie del periodo.

Lunedì 11 ottobre: tempo ancora incerto al sud e sul versante adriatico. Temperature sotto le medie del periodo.

Dalle nostre mappe si osservano gli importanti quantitativi di pioggia che potranno cadere sulle regioni adriatiche e su parte del sud nei prossimi 7 giorni:

Martedì 12 ottobre: alta pressione lontana dall'Italia e ancora clima piuttosto freddo per il periodo oltre che instabile soprattutto sul lato adriatico e al sud.

Mercoledì 13 ottobre: tempo in graduale miglioramento ma tendenza che resta favorevole a nuove incursioni d'aria fredda e instabile dal nord-est Europa, come annunciato in questo articolo.