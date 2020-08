Tromba marina su Cefalù tocca terra e diventa tornado: paura tra la gente

Dopo una lunga e persistente ondata di caldo, il sud sta facendo i conti con una notevole ondata di maltempo. Le temperature sono crollate praticamente ovunque, anche oltre di dieci gradi, ma gli elementi di maggior rilievo sono senza dubbio i temporali e i fenomeni vorticosi che si stanno sviluppando nei caldi mari del sud.

Dopo la danza delle trombe marine (almeno 3) a largo del cosentino, ecco che un altro fenomeno vorticoso si è sviluppato nel basso Tirreno, in particolare a Cefalù (nel palermitano).

Ieri sera, attorno alle 19.00, una tromba marina all'apparenza innocua, si era sviluppata in mare a diverse decine di metri dal litorale. In tanti hanno osservato il fenomeno, incuranti che il vortice si sarebbe poi diretto verso il litorale.

In breve tempo la tromba marina si è diretta sulla spiaggia e per le vie del centro abitato divenendo a tutti gli effetti un tornado, anche piuttosto appariscente grazie alla sabbia risucchiata nel vortice.



Le forti raffiche di vento del tornado hanno spezzato alcuni rami e un albero, scaraventandoli lontano senza alcun problema. Fortunatamente non è capitato nulla alle tante persone che pochi attimi prima stavano osservando il vortice in mare! Sono riusciti a fuggire in tempo e pertanto non ci sono feriti.

Il vortice si è gradualmente dissolto dopo circa 1-2 minuti, tra le abitazioni di Cefalù.