Tra mercoledi e venerdì VIA il CALDO INTENSO dall'Italia con TEMPORALI su molte regioni

Dopo 40 giorni di dominio estivo quasi indiscusso sulla nostra Penisola, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il primo break stagionale anche al centro e al sud. Una goccia fredda ricolma di aria nord atlantica riuscirà a sconfiggere temporaneamente l'alta pressione, portando temporali e temperature nettamente più gradevoli in Italia, anche al meridione e sulle Isole.

Nelle prime ore di venerdi 16 luglio, la goccia fredda sarà centrata proprio sull'Italia:

Con questa situazione i temporali dovrebbero essere garantiti soprattutto al centro e su parte del meridione peninsulare. Al nord si avrebbero fenomeni residui, ma con tendenza a miglioramento.

Sotto il profilo termico, la mappa in questione mostra le temperature previste a 1500 metri di altezza nelle prime ore di venerdi 16 luglio:

Dopo molti giorni, riusciremo a scacciare il caldo intenso dall'Italia in favore di una situazione termicia decisamente più gradevole. Non aspettiamoci il fresco se non sotto i temporali, ma il caldo estremo dovrebbe andarsene dall'Italia e ripiegare verso i propri territori di origine.

Ci auguriamo che un po' di pioggia arrivi per tutti...anche per quelle zone che stanno patendo la sete da mesi, sperando ovviamente che i temporali non siano troppo forti.

