Meteo: martedi PAZZO, tra NUBIFRAGI e CALDO ESTREMO; sulla tua regione cosa si prevede?

L'Italia torna ad essere teatro del meteo estremo. La giornata di domani, martedi 13 luglio, si prevede impegnativa al nord e su parte del centro per temporali anche forti, mentre su parte del centro-sud sarà il caldo estremo a dettare legge. Per la seconda volta in pochi giorni la nostra Penisola sarà sede di confluenza tra masse d'aria di diversa origine e ciò sarà alla base di fenomeni anche intensi.

Iniziamo con i temporali previsti al nord e su parte del centro; la mappa riassume i fenomeni previsti per l'intera giornata in parola.

Ad eccezione dell'Emilia Romagna che avrà fenomeni meno frequenti, sul resto del settentrione prevediamo piogge e temporali anche di forte intensità con rischio di grandinate e nubifragi.

Questa volta i temporali arriveranno anche in Liguria e sulla Toscana, nonchè nelle aree interne dell'Italia centrale con benefici cali della temperatura.

Sul medio-basso Adriatico e al meridione le correnti di richiamo dal nord Africa confezioneranno invece temperature estreme. Ecco la mappa dei valori previsti per il pomeriggio di domani, martedi 13 luglio, al centro e al sud:

40° a portata di mano su Abruzzo, Molise, Gargano e Lucania. 39° in Sicilia, 38° nel Salento, 37° lungo le coste delle Marche e 35° in Calabria.

