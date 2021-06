SUPER CALDO: tornano condizioni di MALESSERE FISICO ad inizio settimana in Italia

In questa sede monitoreremo l'indice di calore previsto sulla nostra Penisola nelle giornate di lunedi 28 e martedi 29 giugno (si legga a tal proposito questo articolo:www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/79464/.)

La prima mappa mostra l'indice di calore, detto anche indice di disagio da caldo, previsto in Italia alle ore 15 di lunedi 28 giugno:

Le condizioni termiche saranno abbastanza critiche sulla nostra Penisola. Condizioni di MALESSERE saranno presenti sull'Emilia Romagna e in Sicilia. Punte di MALESSERE anche nelle zone interne della Toscana, del Lazio e sulla Lucania; caldo MOLTO FASTIDIOSO in Sardegna, per il resto avremo un caldo più o meno fastidioso.

La seconda mappa mostra invece l'indice di calore atteso in Italia alle ore 15 di martedi 29 giugno:

Condizioni di MALESSERE INTENSO con CALDO INSOPPORTABILE sulla Puglia, la Lucania e la Sicilia. MALESSERE anche sull'Emilia Romagna. Sul resto d'Italia avreno caldo FASTIDIOSO o MOLTO FASTIDIOSO.

Controlla anche tu l'indice di disagio da caldo cliccando sulle nostre mappe sempre aggiornate:

https://www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/