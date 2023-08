Quanta PIOGGIA in arrivo, anche rischio NUBIFRAGI

Il maltempo tornerà ben presto in Italia, spazzando via il grande caldo che attualmente avvolge molte delle nostre regioni, soprattutto al Nord. Quanto detto non è una semplice ipotesi, ma ormai una certezza: domenica una forte perturbazione proveniente dal Nord Atlantico invaderà il Mediterraneo portando nubi, piogge, temporali, e in alcuni casi grandinate e nubifragi.

Man mano che il fronte freddo della perturbazione si sposterà verso sud, le temperature cadranno di oltre 10 °C. Nel Nord Italia, il calo termico sarà ancora più marcato, potrebbe addirittura superare i 15 °C in poco più di 24 ore. Per essere più chiari, passeremo da temperature attorno ai 38-40 °C in Val Padana, a valori intorno ai 22-25 °C tra domenica e lunedì. Questo calo netto delle temperature potrà causare forti moti convettivi, portando quindi a turbolenze estreme e alto rischio di piogge e temporali intensi.

I primi fenomeni si manifesteranno tra sabato sera e domenica sul Nord-Ovest, con forti temporali, grandinate e nubifragi locali. Questi sono solo i primi segnali di una potente ondata di maltempo che avvolgerà gran parte dell'Italia all'inizio della prossima settimana. Le previsioni per domenica indicano precipitazioni quasi esclusivamente concentrate al Nord, in particolare sul Nord-Ovest.

Lunedì, l'aria fresca determinerà la formazione di una profonda depressione sul medio-alto Tirreno, dando vita a un vero e proprio ciclone con nubi che ruoteranno in senso antiorario, interessando gran parte dell'Italia. Nelle zone dove ci sarà maggior contrasto tra le correnti fresche da ovest e quelle più calde provenienti dal Nord Africa, principalmente sui settori orientali del ciclone, assisteremo a temporali molto violenti che potrebbero generare nubifragi persistenti con accumuli di pioggia superiori ai 100 mm. Toscana, Emilia-Romagna, Alto Veneto, Lombardia e Piemonte sembrano, al momento, le regioni che potrebbero essere maggiormente colpite da questi fenomeni intensi e potenzialmente dannosi.

Martedì, il maltempo si estenderà anche al Sud, mentre continuerà a piovere al Nord-Est e sulle regioni centrali. È importante sottolineare un rischio di nubifragi in Emilia-Romagna, specialmente dopo le piogge previste per la giornata precedente.

In conclusione, analizzando le precipitazioni totali previste fino a giovedì sul suolo italiano, appare evidente che saremo alle prese con una perturbazione particolarmente intensa e piovosa. Nelle zone più a rischio, come il medio-alto Tirreno e il Nord, si prevedono accumuli totali di pioggia superiori ai 150 mm.