Pronto l'ultimo colpo di coda dell'inverno, poi il ritorno prepotente della primavera

Ormai appare inevitabile; nelle ultime 48 ore una massa d'aria notevolmente fredda per il periodo, si è portata a ridosso dell'arco alpino, le regioni centrali e settentrionali europee hanno già registrato un notevole abbassamento delle temperature nelle ultime ore, con valori che si sono portati nettamente sotto le medie stagionali e con l'arrivo di nevicate fino a bassissima quota. In questo momento l'aria fredda si sta addossando all'arco alpino e ben presto svalicherà verso i nostri versanti, favorendo lo sviluppo di una perturbazione attiva sul nostro territorio. A partire da questa sera a farne le spese saranno le regioni del nord-est (Triveneto ed Emilia-Romagna), con precipitazioni e netto calo termico. I fiocchi nella giornata di domani potranno sfiorare le quote pianeggianti sull'Emilia-Romagna e la Lombardia. Poi la perturbazione seguita da un netto rinforzo dei venti da nord, scivolerà giù verso le regioni centrali e meridionali, con precipitazioni ed anche qui un calo termico. Saranno possibili alcuni temporali e le precipitazioni saranno più frequenti lungo i versanti adriatici.



L'arrivo dell'aria fredda porterà un netto abbassamento delle temperature soprattutto nelle ore serali e mattutine, pertanto saranno possibili ancora delle gelate nella notte tra martedì e mercoledì e poi nella notte tra mercoledì e giovedì nell'entroterra del centro e del nord. Ecco le temperature previste dal modello americano nel momento più freddo che ricadrà mercoledì mattina:



L'episodio di freddo tardivo relativo alla seconda metà della prossima settimana, sarà destinato fortunatamente a concludersi nell'arco di un paio di giorni. Una situazione con cui abbiamo dovuto confrontarci più di una volta nelle ultime primavere e che potrebbe costituire una minaccia per alcuni tipi di colture, speriamo che il gelo notturno previsto nei prossimi giorni non faccia troppi danni.

Nel prossimo fine settimana i modelli inquadrano ormai da alcuni aggiornamenti una rotazione del vento in quota dai quadranti occidentali, e con esso un rialzo fisiologico delle temperature che si farà sentire già a partire da venerdì 9 aprile su tutte le regioni. Analisi del modello americano riferita a sabato 10 aprile:

Questa rotazione del vento sarà provocata dal cedimento dell'anticiclone di blocco sull'oceano Atlantico, il quale lascerà posto allo sviluppo di una modesta circolazione depressionaria. Tale ventilazione potrebbe ancora accompagnarsi a condizioni tendenzialmente depressionarie per le regioni del nord, dove nel prossimo weekend potrebbero verificarsi delle precipitazioni. Al centro e soprattutto al sud appare invece probabile l'espansione di una figura anticiclonica associata a condizioni più soleggiate.