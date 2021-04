Primo fine settimana di maggio con FORTE MALTEMPO su alcune regioni

Ci attende un fine settimana decisamente movimentato al nord e su parte del centro, mentre il meridione (segnatamente le aree estreme e la Sicilia) si crogioleranno sotto un sole bollente praticamente estivo.

Due volti della primavera che spesso coesistono sulla nostra Penisola, essendo un'area molto estesa in latitudine.

La prima mappa mostra le piogge previste per la mattinata di sabato 1 maggio:

Come si nota dal modello, la perturbazione agirà tra la fascia pirenaica e il Golfo del Leone. Da noi sarà presente una fase di attesa, con qualche piovasco che potrebbe bagnare il nord-ovest, la Sardegna e le regioni centrali tirreniche in un contesto molto mite.

Farà caldo al sud e sulla Sicilia dove si potranno valicare i 30° in maniera anche abbastanza agevole.

Nel pomeriggio di sabato 1 maggio (tra le 14 e le 20 ), il fronte macinerà chilometri verso levante e si posizionerà con piogge forti sul Golfo del Leone:

Sull'Italia tempo in peggioramento con piogge in intensificazione al nord, sulla Sardegna e al centro, specie la parte tirrenica. Ancora sotto il sole le regioni meridionali e la Sicilia, ma con temperature in calo.

Il grosso del maltempo al nord e su parte del centro, segnatamente la Toscana, lo avremo nella notte su domenica 2 maggio:

Ecco la perturbazione sul nord Italia con piogge anche intense e temporali. Rovesci anche al centro, specie su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud ancora tempo asciutto anche se con qualche goccia di pioggia sulla Puglia e temperature in ulteriore calo.

Diamo infine un cenno al tempo di domenica 2 maggio, attorno alle ore centrali della giornata:

Tempo instabile, ventoso e fresco al nord e sul Tirreno con rovesci alternati a pause. Tempo variabile sul resto d'Italia con belle schiarite al meridione che nel frattempo si sarà liberato dell'ondata di caldo.

