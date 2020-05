Primi giorni di giugno: l'instabilità potrebbe graziare (in parte) l'Italia?

L'estate meteorologica che prenderà avvio il primo giugno, potrebbe non debuttare sotto lampi e tuoni come veniva contemplato dai modelli solo 24 ore fa. Vi saranno comunque zone che resteranno soggette a rovesci o temporali nel pomeriggio, ma nulla rispetto a quando si poteva ipotizzare, ad esempio, nella giornata di ieri.

Cerchiamo di capire come mai l'instabilità potrebbe snobbare l'Italia. La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nella notte tra martedi 2 e mercoledi 3 giugno, secondo il modello americano:

La freccia blu "barrata" in rosso indica il percorso seguito dall'aria fredda secondo le elaborazioni di 24 ore fa. La massa fredda sarebbe dovuta entrare sul Mediterraneo centro-occidentale, attivando una vasta saccatura foriera di tempo instabile o perturbato sul nostro Paese, specie al nord e al centro.

Questa mattina la sopracitata aria fredda, invece di entrare franca sul Mediterraneo, potrebbe sbandare troppo ad ovest (frecce bianche) mettendo sotto piogge e temporali la Penisola Iberica.

Ogni volta che una depressione si "infossa" ad ovest del Portogallo, sull'Italia si manifesta sempre una risposta anticiclonica da sud comandata da aria calda africana (freccia rossa).

Non stiamo parlando di un anticiclone inossidabile che farà piazza pulita di nubi e piogge; tuttavia, la pressione tenderà ad aumentare proprio sull'Italia, formando la classica "campana" ben evidenziata dal tratto scuro.

Con una situazione del genere, il tempo sull'Italia non potrà essere instabile se non su limitati comparti. A tal proposito, vi mostriamo la sommatoria delle precipitazioni attese sulla nostra Penisola nell'arco di martedi 2 giugno secondo il modello americano:

Gli eventuali rovesci si limiteranno alle zone montuose. Qualche sconfinamento temporalesco pomeridiano potrebbe esserci sulle alte pianure del nord e tra il basso Lazio, la Campania e la Calabria. Su tutte le altre regioni, secondo le mappe di oggi, si prevede una giornata più che discreta, con tanto sole e temperature gradevoli.

Si tratta per ora solo di tendenze in quanto la distanza previsionale risulta ancora impervia. Continuate quindi a seguire le nostre analisi in quanto nuove sorprese non potranno essere escluse...

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località