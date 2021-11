Previsioni meteo: oltre a FREDDO e NEVE, torna il rischio ALLUVIONI la prossima settimana

L'ultima settimana di novembre, l'ultima anche dell'autunno meteorologico, si preannuncia decisamente turbolenta per il Mediterraneo, in linea col periodo molto dinamico e perturbato vissuto negli ultimi 20 giorni. Questa volta, però, ad portare il maltempo sarà un'irruzione di aria artica sempre più destinata all'Europa centro-occidentale.

Dopo la brevissima pausa anticiclonica del week-end e il blando peggioramento atteso ad inizio prossima settimana (leggi qui l'approfondimento), aumentano sempre più le possibilità di una notevole ondata di maltempo artico su mezza Europa, con effetti importanti anche sull'Italia. L'aria fredda coinvolgerà in modo più diretto Inghilterra, Francia, Germania, Danimarca e Svizzera, mentre in Italia solo il nord vedrà un consistente calo termico. Il resto della penisola, invece, se la vedrà molto probabilmente con i venti di scirocco che porteranno in alto le temperature.

L'irruzione fredda cadrà, molto probabilmente, ad ovest dell'Italia e come sempre avviene in queste circostanze si innesca una poderosa risalita di aria mite e umida verso lo Stivale, in grado di scatenare piogge intense e persistenti.

A partire da mercoledì 24 e poi soprattutto da giovedì 25 l'Italia potrebbe essere teatro di nuovi fenomeni violenti, come temporali stazionari e nubifragi specie al sud e sul lato tirrenico. Regioni come Sicilia e Calabria, già duramente colpite dal maltempo nelle ultime settimane, potranno assistere a nuovi fenomeni molto incisivi.

Notevoli gli accumuli di pioggia totali previsti fino a domenica 28 novembre in Italia: valori più elevati sul lato tirrenico e al Nordovest:

Il nord questa volta non starà a guardare e oltre alle forti piogge potrà assaporare le prime nevicate degne di nota a quote interessanti, anche sotto i 1000 metri per quel che concerne il Nordovest.

Non è escluso, inoltre, che la neve possa fare la sua prima comparsa a quote bassissime nella seconda parte della prossima settimana: la probabilità l'abbiamo menzionata anche in questo approfondimento.

