MALTEMPO, FREDDO e NEVE in arrivo la settimana prossima? Il punto dei modelli di stamattina

Sale la tensione degli appassionati di neve e gelo, che per il momento serpeggia su alcune elaborazioni che il ventaglio modellistico quotidianamente propone. Si tratta del cambiamento atteso durante la settimana prossima, specie nella seconda parte della stessa.

Ci sono alcuni comprensibili dubbi da sciogliere, ma complessivamente anche questa mattina i modelli sono abbastanza concordi in merito all'evoluzione suddetta.

In questa sede esamineremo la media degli scenari dei due modelli più performanti della rete, ovvero il modello europeo ed americano, comparandole poi con un terzo modello (il canadese) per formulare una previsione il più possibile attendibile.

La giornata presa come campione per il nostro confronto è sabato 27 novembre. Ecco la media degli scenari europea ed americana messe a confronto in merito alla situazione prevista per la giornata suddetta:

A destra la media degli scenari americana ed a sinistra quella europea. Guardate come siano quasi sovrapponibili. Ciò significa che il peggioramento atteso per questo periodo, pur essendo ancora a distanza impervia, risulti già credibile.

Ricordiamo che stiamo parlando di un peggioramento che potrebbe portare la neve al nord anche a quote basse, senza disdegnare le pianure; si tratterebbe quindi di un episodio invernale a tutti gli effetti.

Per dar manforte a questa situazione, controlliamo anche la media CMC ovvero quella del modello canadese:

Come potete vedere, la suddetta media è molto simile alle due medie viste sopra, con sacca depressionaria sull'Europa ed anticiclone di blocco in Atlantico. Tutto ciò rende PROBABILE questo affondo perturbato anche in Italia.

