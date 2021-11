Meteo 15 giorni: si conferma una fine novembre PERTURBATA e piuttosto FREDDA, poi...

Le elaborazioni modellistiche del pomeriggio, come quelle di questa mattina (si legga questo articolo per avere maggiori dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/maltempo-freddo-e-neve-in-arrivo-la-settimana-prossima-il-punto-dei-modelli-di-stamattina/92240/) mostrano una fase perturbata e piuttosto fredda sulla nostra Penisola attorno a fine mese.

La posizione dei centri motori nella seconda parte della settimana viene confermata anche questo pomeriggio; pertanto, ecco la media degli scenari del modello americano valida per sabato 27 novembre:

Viene in sostanza confermata l'alta pressione di blocco in Atlantico, le correnti artiche sull'Europa occidentale ed il maltempo sull'Italia e il bacino del Mediterraneo, accompagnato da nevicate anche a bassa quota sul nord Italia (ancora da verificare l'ipotesi "neve in pianura"). Questa situazione tenderà a reiterarsi fin tanto che l'alta pressione atlantica si ergerà a blocco in Oceano e continuerà a far affluire correnti fredde verso il nostro Continente.

Volgendo lo sguardo ulteriormente a prua ed arrivando ai primi giorni di dicembre, notiamo come l'alta pressione atlantica potrebbe tornare a distendersi verso l'Italia stante un nuovo probabile accorpamento del vortice polare troposferico e conseguente rinforzo del getto alle alte latitudini:

Di conseguenza, il tempo sull'Italia potrebbe tornare ad essere variabile e molto mite, con poche velleità piovose.

Dal punto di vista del freddo, ecco lo scenario più favorevole al freddo a 1500 metri che potrebbe realizzarsi nella giornata di lunedi 29 novembre, tralasciando quelli più estremi e meno probabili.E' una possibilità tutt'altro che remota e anche se oggi non è la più probabile, riteniamo interessante segnalarvela.

Al momento, le probabilità sono arroccate attorno al 40-45%...un po' salite rispetto alla giornata di ieri.

La mappa mostra quasi tutta l'Italia con temperature negative a 1500 metri (ad eccezione del meridione) con punte di -6/-8° attaccate alle Alpi. Si tratterebbe indubbiamente di uno scenario freddo con neve a bassa quota al nord e su parte delle regioni centrali.

