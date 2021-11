Meteo 7 GIORNI: alta pressione troppo breve, l'INVERNO bussa alle porte d'Italia

Il maltempo è pronto a farsi momentaneamente da parte dopo tanti disagi registrati perlopiù all'estremo sud: l'alta pressione delle Azzorre da domani invaderà tutta la penisola e porterà condizioni di stabilità da nord a sud, oltre che le tipiche nebbie del periodo su valli e pianure poco ventilate.

Ma come già spiegato in questo articolo, si tratterà di una brevissima comparsa dell'anticiclone relegata praticamente al solo week-end. Già da domenica sera inizierà un lento peggioramento che poi raggiungerà l'apice ad inizio prossima settimana. La causa sarà un'ondata di maltempo attesa sull'Europa centrale e la penisola iberica, la quale riuscirà comunque ad interessare l'Italia seppur marginalmente. È probabile la formazione di una blanda depressione che porterà un vasto tappeto di nubi da nord a sud, con precipitazioni sparse e non particolarmente forti (leggi approfondimento).

Di seguito le precipitazioni totali attese nell'intera giornata di lunedì, come vedete piuttosto blande e disorganizzate:

Questo blando peggioramento di inizio settimana sarà solo un assaggio, un piccolo preludio ad un forte guasto previsto per metà della prossima settimana. Tra mercoledì e giovedì, infatti, ci sono concrete possibilità riguardo l'arrivo di una vasta irruzione artica su tutta l'Europa centro-occidentale, con obiettivo finale proprio il Mediterraneo dove darebbe inizio ad una lunga ondata di maltempo ed un sensibile calo delle temperature. Ve ne abbiamo parlato in questo articolo in modo più approfondito.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 19 novembre: alta pressione in rinforzo su tutta Italia e tempo in miglioramento ovunque. Possibilità di nebbie di notte e all'alba in pianura Padana. Venti di maestrale al sud. Temperature in aumento nelle massime.

Sabato 20 novembre: alta pressione su tutta Italia e tempo stabile ovunque. Possibilità di nebbie e nubi basse su valli, pianura Padana e coste tirreniche. Temperature in aumento nelle massime.

Domenica 21 novembre: inizialmente stabile ovunque, poi nubi in aumento al nord e lato tirrenico e prime deboli piogge su Liguria e Sardegna. Temperature stazionarie.

Lunedì 22 novembre: nubi in aumento ovunque e piogge sparse al Nordovest, al centro e in Sardegna. Nevicate deboli sulle Alpi oltre 1000-1200 metri. Temperature in calo al nord, in aumento al centro e al sud.

Martedì 23 novembre: nubi su gran parte d'Italia e fenomeni al centro e al sud, più concentrati sul lato adriatico. Possibili fenomeni anche sul versante ionico. Temperature in calo al nord, stazionarie altrove.

Mercoledì 24 novembre: possibile intenso peggioramento al nord, medio-alto Tirreno e Sardegna per l'arrivo di una forte perturbazione artica in discesa sull'Europa occidentale (vedi mappa sopra).

Giovedì 25 novembre: irruzione artica con venti sostenuti e maltempo diffuso. Forti nevicate sulle Alpi, a quote via via più basse. Temperature in calo ovunque. (previsione interamente da confermare).

