Meteo week-end: molto sole SABATO, DOMENICA tornerÃ  la pioggia su alcune regioni

Breve parentesi di alta pressione e bel tempo dopo i nubifragi che hanno interessato diverse regioni nei giorni scorsi. Il bel tempo e il clima mite si protrarranno fino a tutto sabato (salvo eccezioni che adesso vedremo), mentre domenica il tempo tornerà a peggiorare ad iniziare da ovest.

Iniziamo dal tempo di sabato 20 novembre. Questa mappa è una nefoanalisi, cioè l'analisi della quantità di soleggiamento che sarà presente in Italia nella giornata prefestiva:

Dove vedete il colore giallo, il soleggiamento sarà ottimo. Balzano all'occhio le nubi basse, spesso saldate a nebbia in Valpadana, inevitabili con questo tipo di situazione. Nubi basse (maccaja) sono previste anche sulla Liguria centro-occidentale, mentre le due Isole Maggiori saranno raggiunte da velature. Non si prevedono comunque piogge.

Domenica 21 novembre il tempo dovrebbe guastarsi ad iniziare dai settori occidentali specie dal pomeriggio-sera. Ecco la mappa:

Specie fra pomeriggio e sera e più probabilmente dalla sera saranno possibili piovaschi al nord-ovest, sul Tirreno, la Sardegna e la Sicilia. Si tratterà comunque di piogge non intense ed alternate a pause asciutte. Più stabile il tempo al nord-est, versante adriatico e meridione peninsulare eccetto la Campania. Temperature sempre su valori non freddi ad eccezione delle aree di pianura dell'Italia settentrionale interessate dalla nebbia.

Questa sottostante è la mappa della nefoanalisi, cioè l'analisi della quantità di soleggiamento che sarà presente in Italia nella giornata di domenica:

E' possibile notare come ancora una volta il sole sarà praticamente assente in Pianura Padana, su Liguria di levante e alta Toscana, sulle coste dell'alto Adriatico. Sarà abbastanza soleggiato (in rosa) sulle Alpi (anche se con velature estese) e sui versanti orientali dell'Italia.

