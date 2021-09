PIOGGIA: oggi si accendono SPERANZE più CONCRETE anche per le regioni più bisognose...

La prossima settimana arriverà finalmente la pioggia a bagnare le regioni più assetate della nostra Penisola? Andiamoci piano!

Questa mattina possiamo affermare con certezza che il panorama modellistico per la prossima settimana è decisamente più incline a fenomeni piovosi sul nostro Paese e che finalmente le probabilità che ciò avvenga stanno aumentando, dopo lo stallo dei giorni scorsi.

L'alta pressione dovrebbe levare le tende dall'Europa occidentale, consentendo l'arrivo di una piovosa depressione da ovest; fino a ieri solo il modello europeo credeva in questo scenario; stamattina anche il modello americano e canadese hanno fatto passi avanti, anche se non c'è ancora una completa collimazione tra gli elaborati.

Solo a titolo di esempio ( da non prendere ovviamente come oro colato ), vi mostriamo le piogge previste per la settimana prossima dal modello europeo ed americano.

La prima mappa mostra le piogge attese in Italia, secondo il modello europeo, per la giornata di mercoledi 15 settembre, tra una settimana esatta:

Manna dal cielo per il nord-ovest (specie la Liguria), la Toscana e in tendenza anche per il resto del settentrione e gran parte del centro. Qualche temporale arriverebbe anche in Sardegna, mentre il resto d'Italia non avrebbe fenomeni (ma li avrà già nel corso del prossimo week-end).

Questa mappa mostra invece le piogge attese in Italia nella giornata di martedi 14 settembre secondo il modello americano:

Manna dal cielo per Liguria, Toscana, basso Piemonte e bassa Lombardia...un po' meno per l'Emilia Romagna, ma mancano ancora molti giorni e la situazione potrebbe "aggiustarsi" anche per questa regione.

Per il momento fermiamoci qui. Da segnalare che la probabilità che possa piovere la settimana prossima sulle regioni più bisognose è salita dal 45% di ieri al 65% di oggi...un bel colpo visti i tempi che corrono!

