Nuovo MALTEMPO a metà settimana, ecco le regioni colpite

La giornata di domani, martedi 30 novembre sancirà una breve tregua per la nostra Penisola. Tra mercoledi 1 e giovedi 2 dicembre una nuova ed intensa perturbazione sarà sull'Italia, con effetti ancora una volta trascurabili al nord-ovest e maggiormente concentrati al centro e al meridione. Non farà eccessivamente freddo con la quota neve che dovrebbe essere relegata oltre i 1000 metri in Appennino.

La prima mappa mostra le precipitazioni previste per l'intera giornata di mercoledi 1 dicembre:

Neve abbondante sui settori confinali della Val d'Aosta sopra i 700-800 metri. Rovesci su alta Toscana, Sardegna occidentale, Lazio e Campania. Quota neve sui 1300 metri sull'Appennino settentrionale, 1400-1500 metri sulla restante chiostra montuosa appenninica. Tempo asciutto al nord.

La giornata di giovedi 2 dicembre vedrà un peggioramento maggiormente diffuso in Italia:

Maltempo su Sardegna occidentale, Tirreno e zone interne, con particolare riferimento al basso Lazio e la Campania dove sono attesi rovesci e temporali forti. Qualche pioggia anche al nord, tra Liguria di levante e nord-est, asciutto al nord-ovest, Sicilia, regioni estreme e medio-basso Adriatico.

Neve sopra i 1300-1500 metri lungo la dorsale appenninica, 600-800 metri sulle Alpi. Clima ventoso e moderatamente freddo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

