Nuova NEVE al NORD nel pomeriggio-sera di venerdi 10 dicembre. E' davvero possibile?

La neve potrebbe tornare al nord ed a quote piuttosto basse al centro tra venerdi 10 e le prime ore di sabato 11 dicembre? Lo scenario ufficiale del modello americano porta avanti questa tesi da un paio di emissioni e di conseguenza merita di essere menzionato. Ribadiamo che buona parte d'Europa e l'Italia resteranno ingabbiate in una circolazione ciclonica piuttosto fredda almeno fino al termine di questa settimana.

La prima mappa mostra la tesi dello scenario ufficiale del modello americano imbastita poco fa per il pomeriggio-sera di venerdi 10 dicembre:

Secondo questo scenario, la neve potrebbe farsi vedere tra la bassa Lombardia, la Liguria, l'Emilia Romagna e il basso Veneto fino in pianura o a quote molto basse. 400-600 metri la quota neve sull'Appennino settentrionale, 700-800 metri su quello centrale.

E' attendibile questo scenario? Se analizziamo la probabilità di nevicate estrapolata dal modello americano per venerdi 10 alle ore 20, notiamo quanto segue:

Sul nord-ovest vige al momento una probabilità MEDIA di nevicate, così come sul Veneto e il Trentino; più ELEVATA la medesima probabilità in prossimità delle Alpi occidentali e l'Appennino settentrionale. Vige invece una probabilità BASSA per le pianure del Veneto e l'Emilia Romagna.

Se allunghiamo lo sguardo agli altri modelli, si nota che nè il modello canadese, nè l'europeo menzionano questo passaggio perturbato per il periodo suddetto.

IN DEFINITIVA: la probabilità che possa nuovamente nevicare nelle aree suddette tra venerdi sera e sabato mattina vene giudicata COMPLESSIVAMENTE BASSA, attorno al 25-35%. Nei prossimi giorni vedremo se aumentare o far scendere ulteriormente questa percentuale, continuate quindi a seguirci.

