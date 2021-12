Meteo NEVE - il MERCOLEDI BIANCO del SETTENTRIONE: tutti i dati salienti

La neve si fa largo lentamente tra le maglie dei modelli, ma ormai ci siamo! Mercoledi 8 dicembre molte zone della Pianura Padana si tingeranno di bianco. Non sarà una nevicata eccezionale, ma comunque degna di menzione.

Iniziamo con la situazione sinottica attesa in Europa alle ore 14 di mercoledi 8 dicembre:

In neretto abbiamo indicato la perturbazione responsabile del peggioramento nevoso che interesserà il settentrione nella giornata suddetta, in modo particolare il nord-ovest. Proprio così! Dopo essere stato per giorni e giorni a guardare la dinamicità altrui schermato dall'arco alpino, il settore di nord-ovest potrebbe prendersi una bella rivincita in fatto di neve e maltempo.

DOVE NEVICHERA' E QUANTO? A tal proposito vi mostriamo la tesi del modello svizzero che ci mostra i centimetri di neve che cadranno al suolo. I numeri rappresentano l'altezza del manto nevoso in centimetri che avremo fino alle 20 di mercoledi 8 dicembre (si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo)

Alcune zone dell'Appennino Ligure e della Valle d'Aosta potrebbero accumulare fino a 30cm a 1.000m e oltre 50cm a 1.500m.

15-20cm sono attesi sulla pedecollinare appenninica tra basso Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia fino al Piacentino collinare.

10-15 cm su Astigiano e Alessandrino; 5-10cm su Novarese, Pavese, Vercellese, Varesotto e Canavese; accumuli minori, tra 1 e 5cm sono attesi su Cuneese, basso Torinese, Milanese, Bresciano, Bergamasco fino al Parmense e al Cremonese.

La linea Parma/Cremona sembra essere il limite fra pioggia e neve, che cadrà invece più ad est fino alle coste giuliane e dell'alto Adriatico. Probabile pioggia a Reggio Emilia e Modena, certamente pioggia da Bologna verso Rimini.

Da segnalare neve fino al fondovalle su Valle d'Aosta, Trentino e Alto Veneto, sopra i 500-600 metri sul Friuli. Infine, pioggia mista a neve anche tra Savona e Genova stante l'attivazione della Tramontana scura, con accumuli sopra i 150-200 metri.

Sull'Appennino settentrionale e centrale la quota neve si attesterà fra i 1.000m di quello Toscano, i 1.200m di quello Abruzzese e i 1.700m di quello Umbro-Laziale, con lieve calo in serata.

Continuate a seguirci, vi daremo nuovi aggiornamenti.

