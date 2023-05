Meteo: inizio d'Estate come non capitava da anni!

Le incertezze si riducono sempre più sul tempo previsto all'avvio di Giugno e dell'Estate meteorologica, la quale avrà inizio (come sempre) il 1° Giugno. Vi abbiamo più volte ribadito dell'assenza di vere e proprie ondate di caldo africano nel Mediterraneo nel lungo termine, ed effettivamente questa tendenza sta ricevendo sempre più consensi.

L'anticiclone proverà a farsi largo sull'Italia nei primi giorni di Giugno, ma con grandissima fatica. Ogni suo tentativo sarà subito abortito da flussi freschi provenienti dal nord Europa, i quali vanno seriamente a minare la stabilità di inizio Estate. Solo durante il ponte del 2 Giugno pare che l'anticiclone possa leggermente rinforzarsi sull'Italia, garantendo tempo stabile e caldo tutto sommato accettabile. Per il resto sarà una continua lotta tra le alte pressioni e le correnti instabili da est e dal nord Atlantico.

Questo tipo di circolazione, prettamente settentrionale, impedirà alle temperature di crescere oltre i limiti, verso eccessi spiacevoli come più volte accaduto nel recente passato. Addirittura nei prossimi 15 giorni non si intravedono ondate di caldo degne di nota, ma quasi sempre temperature attorno alle medie del periodo!

Addirittura in questo finale di Maggio alcune nostre regioni, come quelle del sud, vivranno giornate leggermente più fredde della norma. Le simulazioni hanno appena calcolato un'anomalia negativa di circa 1-2°C per il sud Italia tra il 26 e il 31 Maggio. Questo significa che avremo circa 1-2°C in meno rispetto alla tipica temperatura di fine Maggio.

Anche nella prima decade di Giugno la situazione non cambia molto. Tra 1 e 5 Giugno si ipotizzano temperature attorno alle medie del periodo su tutta Italia. Questo significa che avremo temperature massime tra i 24 e 29°C, con qualche raro picco di 30°C nei settori interni del sud e delle isole.

Anche tra 5 e 10 Giugno situazione quasi del tutto invariata. Non solo in Italia, ma su gran parte d'Europa non si prevedono anomalie degne di nota. Insomma il caldo intenso al momento sembra solo un miraggio.