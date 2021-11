METEO: freddo in entrata, MALTEMPO e NEVE protagoniste su tante regioni

Mentre vi scriviamo cominciano ad affluire i primi refoli freddi provenienti dall'Artico, destinati a regalarci i primi giorni davvero invernali da nord a sud (come previsto nei nostri editoriali). Gli effetti dell'aria fredda sono già presenti al nord, dove le temperature stanno scendendo rapidamente e la neve scende sulle Alpi orientali fin sui fondovalle (in alto la splendida immagine da Livigno). Nel frattempo troviamo tanto maltempo sul lato tirrenico e al sud.

Il Nordovest è ai margini del peggioramento e lo sarà anche nei prossimi giorni, esclusi rapidi rovesci che potranno manifestarsi su Liguria centro-orientale e Lombardia.

Nel mirino del maltempo ci saranno il Triveneto ed il lato tirrenico per l'intero week-end, mentre Nordovest e lato adriatico centro-meridionale vedranno fenomeni molto più rari e deboli.

TEMPERATURE - Il freddo sarà senza dubbio il protagonista nelle prossime 96 ore da nord a sud. Per la prima volta in stagione assaporeremo temperature pienamente invernali su tutta la penisola: da stasera il calo termico si farà sostanzioso su tutto il settentrione, ma sarà da domani che avremo temperature pienamente invernali non solo sulle Alpi ma anche in pianura Padana.

Entro domenica sera l'aria fredda affluirà anche sulle regioni centrali e in Sardegna, mentre entro lunedì avvolgerà tutto il sud. Dunque l'apice del freddo lo avvertiremo ad inizio settimana su tutta Italia, soprattutto in pianura Padana dove registreremo temperature inferiori allo zero (complice il ritorno dei cieli sereni).

Nella mappa sono visibili le temperature minime previste per domenica all'alba, pienamente invernali al centro e al nord:

PIOGGE - Le regioni tirreniche saranno certamente le più colpite dalle piogge insistenti, specie Lazio, Campania, Basilicata, Calabria. Il maltempo persisterà fino ad inizio settimana. Piogge attese anche sul Nordest fino a domenica sera, mentre avremo qualche rovescio di passaggio su Liguria centro-orientale, Toscana, Lombardia entro stasera. Rovesci e qualche temporale sono ancora attesi in Sardegna e Sicilia, ma con accumuli complessivamente inferiori rispetto alle altre regioni tirreniche. Di seguito le piogge totali previste fino a lunedì sera: evidenti i maggiori accumuli sul basso Tirreno, mentre il Nordovest vedrà fenomeni quasi inesistenti.

NEVE - Per il momento nevica solo in montagna, ma man mano che l'aria fredda affluirà sulle regioni settentrionali avremo un graduale calo della quota neve tanto che potrà portarsi sin verso le colline (500-600 metri). Saranno Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia le regioni più interessate. Domenica, grazie all'ulteriore calo termico, avremo nevicate sparse a quote bassissime sul Triveneto, specie tra la notte e le prime ore del mattino. Fioccate sparse su Lombardia ed Emilia, senza accumulo.

La neve scenderà di quota anche al centro e al sud tra domenica e lunedì, portandosi sin verso le colline di Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, e fin sui 900 metri sull'Appennino meridionale.