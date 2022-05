METEO A 7 GIORNI: weekend temporalesco, poi ruggisce l'anticiclone africano

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE. Lo stivale italiano si trova stretto tra due circolazioni depressionarie. Una la troviamo in azione sulle regioni del sud, dove provoca annuvolamenti associati a rovesci e precipitazioni che nelle ultime ore hanno colpito soprattutto le due isole maggiori. Le regioni del nord sperimentano una giornata di tempo soleggiato ma con una nuova minaccia in arrivo dal nord Europa, dove una depressione colma di aria fredda in quota si sta portando dalla Penisola Scandinava a ridosso dell'arco alpino.

Proprio in seno a questa circolazione depressionaria, lo sviluppo di un fronte freddo raggiungerà le regioni del nord Italia, dove sono previsti forti temporali a partire dal pomeriggio di sabato 28 maggio. Le regioni coinvolte saranno inizialmente quelle della fascia alpina e prealpina, nella seconda metà del pomeriggio i fenomeni si propagheranno rapidamente verso la Pianura Padana, con temporali anche intensi. Tra il pomeriggio e la serata temporali in vista anche per Liguria ed Emilia Romagna. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per la serata di sabato:

Domenica 29 maggio il fronte freddo macinerà ulteriori chilometri verso sud, con temporali in arrivo nell'entroterra delle regioni centrali. I fenomeni potranno risultare anche di forte intensità. Tempo incerto anche al nord con rovesci e qualche sporadico temporale sui rilievi montuosi. Più sole al sud.

L'arrivo di questa perturbazione sarà associata ad un effimero abbassamento delle temperature in concomitanza con il fine settimana, più sensibile al nord e lungo il versanti adriatici.

PROSSIMA SETTIMANA RISCOSSA DELL'ANTICICLONE AFRICANO, IMPENNATA DELLA TEMPERATURA.

A partire da martedì 31 maggio ed ancor più mercoledì primo giugno, lo spostamento verso ovest del baricentro depressionario, favorirà lo sviluppo di un'onda anticiclonica subtropicale sul Mediterraneo centrale. In queste condizioni le temperature saranno soggette ad un sensibile rialzo, con valori pronti a schizzare ben oltre la soglia dei 30°C. L'ondata di caldo portata dall'anticiclone ci accompagnerà per gran parte della prossima settimana con valori decisamente elevati. Analisi in quota del modello american o riferita a mercoledì primo giugno:

Il picco del caldo previsto sulle regioni centro-meridionali tra giovedì 2 e venerdì 3 giugno, vedrà temperature fino alla soglia dei 23-25°C alla quota di circa 1500 metri sulla Sardegna ed il medio versante tirrenico. A livello del suolo nelle zone interne non sono esclusi picchi fino a 35-39°C. Stima delle temperature al suolo previste dal modello americano per giovedì 2:

Sabato 4 e domenica 5 una circolazione più fresca atlantica potrebbe abbordare le regioni del nord, portando alcuni forti temporali. Media Ensemble del modello americano riferita a sabato 4 giugno:

CONCLUSIONI. La fase atmosferica che ci apprestiamo a vivere sarà caratterizzata dal rapido avvicendarsi di masse d'aria molto diverse. Feroci aggressioni dell'anticiclone africano saranno seguite da impulsi di aria più fresca, con rischio di intensi temporali specie sulle regioni del nord. In prospettiva i picchi maggiori di caldo sono previsti al sud, dove potrebbe avere inizio una lunga fase di tempo asciutto.