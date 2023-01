Meteo 7 giorni: depressione immobilizzata nel Mediterraneo, pioggia e neve a più riprese

Una massa d'aria polare sta sovrastando l'Europa centro-meridionale e va ad alimentare una serie di perturbazioni, con moto ovest-est, all'interno del Mediterraneo. La più importante ha preso vita poche ore fa nel mar Tirreno e sta apportando un severo peggioramento su gran parte del centro e del sud.

Oltre ai fortissimi venti ciclonici troviamo anche piogge, temporali e nevicate a quote via via sempre più basse. Tra stasera e domani mattina ci saranno vere e proprie bufere di neve lungo l'Appennino, con accumuli anche piuttosto abbondanti (fino a 60-70 cm attesi sull'Appennino centrale). Poi la furia di questo ciclone si placherà gradualmente ma non cesserà del tutto!

Questa depressione, infatti, non fuggirà via ma resterà intrappolata nel Mediterraneo e sarà responsabile di tanti altri giorni perturbati da nord a sud. Anche il nord rivedrà la pioggia e la neve da domenica sera e fino a martedì, grazie alle varie ritornanti (o fronti occlusi) che dal centro Italia e dall'Adriatico risaliranno sin verso il settentrione.

Insomma l'inverno sarà protagonista su tutto lo Stivale nei prossimi sette giorni, come non accadeva da diverso tempo. La neve, tuttavia, non toccherà coste e pianure, bensì solo l'alta collina e le montagne. Faranno eccezione solo rare nevicate al piano al nord Italia tra lunedì e martedì (principalmente sull'Emilia occidentale e basso Piemonte. Notevoli gli accumuli di neve previsti fino a martedì!

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 21 gennaio: isolamento della saccatura fredda nel Mediterraneo e ancora tanto maltempo al centro e al sud. Nevicate abbondanti in Appennino a quote sempre più basse, fino in bassa collina sul versante adriatico fino al Molise. Venti forti sulle regioni centrali e meridionali, rischio tormente di neve sull'Appennino centro-settentrionale!

Domenica 22 gennaio: piogge forti e persistenti su Marche, Romagna, Salento, Calabria, Sicilia. Maltempo anche su Campania, Basilicata, Sardegna. Breve pausa su Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, più asciutto sul resto del nord. Forti nevicate in Appennino fino a quote collinari.

Lunedì 23 gennaio: freddo e maltempo invernale al sud e medio-basso Adriatico. Nevicate a quote basse su Abruzzo e Molise fino in collina al sud! Possibile ritornante delle precipitazioni sul Nordest con neve a sprazzi in pianura sull'Emilia occidentale, in collina altrove. Rischio nubifragi sui settori ionici. Temperature in calo ovunque!

Martedì 24 gennaio: il maltempo non molla la presa al sud. Ancora nubi, piogge, nevicate a quote collinari e clima freddo. maltempo anche sulle basse pianure del nord con neve in collina. Freddo ovunque.

Mercoledì 25 gennaio: piogge sparse al sud con neve oltre i 600-700 metri, nubi e instabilità anche lungo il versante adriatico. Più soleggiato sui settori tirrenici settentrionali e al nordovest.

Giovedì 26 gennaio: piogge sparse al sud e clima freddo. Neve in Appennino fino a quote di bassa montagna o alta collina. Stabile al nord.

Venerdì 27 gennaio: graduale miglioramento del tempo su buona parte d'Italia. Residue piogge in Sardegna e Sicilia, nubi sparse altrove. Clima freddo.

