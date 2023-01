Meteo 15 giorni: il FREDDO potrebbe accompagnarci fino alla fine del mese

La situazione in prospettiva, fino al termine di gennaio, non cambierà. Come abbiamo fatto notare molte volte nell'ultima settimana, l'alta pressione atlantica non sembra intenzionata a spanciare verso il Mediterraneo, mandando a monte i sogni di gloria di un inverno che si presenta (già di suo) in affanno.

In altre parole, un vasto anticiclone seguiterà a campeggare sull'Europa occidentale, portando stabilità e mitezza sulle Isole Britanniche. Da noi resterà attivo un corridoio di correnti settentrionali che manterrà le temperature inferiori alla norma, unitamente ad un tempo instabile specie al centro e al sud.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 28 gennaio:

Alta pressione centrata poco ad ovest dell'Irlanda e flusso freddo abbastanza energico sulla nostra Penisola, con temperature piuttosto rigide e rischio di neve a bassa quota sull'Adriatico e il meridione.

A tal proposito, questa è la media termica a 1500 metri degli scenari del modello americano valida sempre per sabato 28 gennaio:

Tutta l'Europa centro-orientale, compresa anche l'Italia, saranno al freddo. Da noi punte di -4° a 1500 metri sul versante adriatico e -6° sulle Alpi, con l'isoterma 0° che potrebbe sfondare fin sul nord Africa.

Quanto potrebbe durare questa situazione? Nei primi giorni di febbraio l'alta pressione potrebbe avvicinarsi alla nostra Penisola, come mostra questa analisi valida per mercoledi 1 febbraio.

Nonostante ciò e al netto di una maggiore stabilità atmosferica, le temperature potrebbero mantenersi piuttosto basse. Il flusso da nord-est, seppure attenuato, dovrebbe restare attivo e consentire ancora delle nevicate sulle aree appenniniche del centro e del meridione.

