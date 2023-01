MALTEMPO: quali aree saranno maggiormente interessate dalle PIOGGE nei prossimi 6 giorni?

Pioggia sì, ma non per tutti. Fino all'inizio della settimana prossima saremo alle prese in una prima fase con una blanda area di alta pressione e successivamente da perturbazioni atlantiche che avranno complessivamente scarsa penetrazione, in attesa forse di un cambiamento più serio che le mappe individuano per la metà della settimana prossima.

Quali zone avranno il tempo più perturbato da oggi fino a martedi 17 gennaio? Ecco la mappa che riassume le piogge previste in Italia nei prossimi 6 giorni:

Notiamo l'impronta delle correnti in prevalenza occidentali sulla nostra Penisola. Le aree che presentano i rilievi alle spalle (rispetto alla direzione delle correnti) non potranno ricevere accumuli piovosi e saranno in "ombra pluviometrica" oppure in "sottovento". Tra queste aree spiccano il Piemonte, la Romagna, tutto il versante adriatico centro-meridionale comprese la Lucania, l'ovest della Sardegna, la Calabria orientale e il sud della Sicilia.

Le aree che potrebbero ricevere invece i maggiori accumuli piovosi saranno l'alta Val d'Aosta (fino a 80mm/cm di neve) e il Friuli (fino a 60mm/cm di neve in quota). 25-30mm sono attesi anche tra il Levante Ligure e l'alta Toscana, unitamente alla Campania e la Calabria Tirrenica.

