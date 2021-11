MALTEMPO: ci attende un giovedì tra FORTI ROVESCI e NEVE a BASSA QUOTA

Il sole che splende questa mattina su gran parte d'Italia verrà sostituito da un'ondata di maltempo, mossa da una intensa perturbazione che domani, giovedi 25 novembre, dispenserà piogge, rovesci e neve a bassa quota su alcuni settori del nord-ovest.

Si prevedono piogge intense e temporali segnatamente al centro e al sud. La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco della giornata di domani, giovedi 25 novembre:

ROVESCI FORTI O TEMPORALI tra la Corsica e la Sardegna occidentale. Forti rovesci anche lungo le coste della bassa Toscana, del Lazio e della Campania, nonchè sul settore ionico, il Golfo di Taranto e la Sicilia orientale. Rinforzeranno notevolmente i venti: da nord sul Mar Ligure e da sud sulle altre regioni con moto ondoso in aumento.

NEVICATE: la neve potrebbe scendere a quote molto basse su parte del settore di nord-ovest; ecco una mappa esplicativa:

I numeri rappresentano le quote delle nevicate. Come potete vedere, la neve potrebbe spingersi fino a 350 metri tra la Valle Bormida, Erro, Orba e Stura (versanti padani liguri centro-occidentali). Possibile un episodio di neve bagnata anche a Cuneo città in mattinata. Possibile anche l'interessamento dell'autostrada Savona-Torino nel tratto appenninico nei pressi di Altare e forse della Voltri-Gravellona Toce tra Masone e Rossiglione. Attesi accumuli attorno a 10-15 cm. Niente neve invece sulla pianura piemontese dove pioverà con temperature attorno a 3-5°. I fenomeni si attenueranno dal pomeriggio fino a cessare completamente in serata.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località