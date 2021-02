La PRIMAVERA ruba il posto all'inverno: l'evoluzione attesa nei prossimi giorni

Una circolazione d'aria molto mite di origine subtropicale è prossima a coinvolgere il continente europeo nell'ultima settimana di febbraio. Lo sprofondamento di una circolazione ciclonica sull'ovest Europa, si spingerà a coinvolgere perfino il Marocco e l'Algeria, provocando di riflesso un'imponente risalita d'aria calda che una volta giunta in Europa, costituirà linfa vitale allo sviluppo del nuovo anticiclone che ci interesserà a partire da domano, domenica 21 e fino alla fine del mese. Questa circolazione anticiclonica porterà una parentesi di primavera in un periodo dell'anno che dovrebbe essere ancora invernale. Le temperature sono attese in ulteriore rialzo rispetto ai valori misurati in questi giorni, l'aumento termico più rilevante è atteso soprattutto sull'Europa orientale, dove si prevedono anomalie positive di temperatura anche superiori ai 10 gradi. Temperature fuori stagione si faranno sentire anche sull'Italia, dove per qualche giorno a cavallo tra lunedì e venerdì prossimo, potremo cavalcare la soglia dei 20 gradi specialmente nelle località interne dalla seconda metà della settimana.

Ecco le anomalie di geopotenzale previste dal modello americano alla quota di 500hpa (circa 5500 metri) nella giornata di mercoledì 24 febbraio, possiamo osservare anomalie positive molto rilevanti sull'Europa centro-orientale, cioè laddove il nostro anticiclone andrà a collocare il proprio perno:

L'alta pressione presenterà un punto cardine a cavallo tra i Balcani, la Repubblica Ceca e la Polonia, laddove si concentreranno le anomalie termiche positive più importanti. Lo stivale italiano potrebbe ritrovarsi interessato da una circolazione di venti orientali inserite in un contesto di alta pressione, pertanto accompagnate anche qui da temperature miti. Inoltre resta da segnalare un netto rialzo dello zero termico, questo significa che farà caldo anche le quote superiori, sulle nostre Alpi ed il nostro Appennino.

Ecco una stima delle temperature massime previste dal modello americano per venerdì 26 febbraio, in cui si osservano diverse regioni d'Italia che potrebbero avvicinarsi notevolmente alla soglia dei +20°C:

Decadono anche gli scenari di tempo instabile ai primi di marzo, abbozzati dai modelli nelle trascorse giornate. L'anticiclone sembrerebbe intenzionato ad accompagnarci almeno fino al termine di febbraio e probabilmente anche nei primi giorni di marzo, primo mese della primavera meteorologica (da confermare).