Inizio di settimana variabile ma FREDDO, il grande gelo a due passi dall'Italia?

Consolidata la rapida irruzione fredda dai Balcani attesa nel week-end (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo) possiamo concentrarci sui giorni successivi, quelli che ci portano direttamente ad inizio terza decade di dicembre.

Quando saremo ormai a pochi giorni di Natale la situazione sembra ormai delineata, con l'Italia che si ritroverà sulla linea di confine tra l'anticiclone delle Azzorre e le gelide correnti orientali. Il forte raffreddamento dell'est Europa è ormai certo ma non è altrettanto certo l'arrivo di quest'aria gelida in Italia, come già abbiamo avuto modo di accenarvi in questo articolo).

Chi vi propina previsioni certe su un Natale con gelo e neve in pianura, Burian, freddo russo ecc, purtroppo vi sta prendendo in giro.

Vi è ancora tanta incertezza su quel che sarà il tempo nel periodo natalizio, in quanto non è ancora ben chiara l'infuenza che il serbatoio gelido presente sull'est Europa avrà sulle correnti atlantiche. Questo nodo sarà sciolto solo nelle prossime 72-96 ore e solo a quel punto potremo redigere una previsione con un buon margine di affidabilità per Natale. Per il momento si parla solo di ipotesi e congetture.

Qualche certezza ce l'abbiamo per l'inizio della prossima settimana, tra 20 e 21 dicembre, quando l'Italia sarà solo lambita dalle gelide correnti dell'est Europa. Ad ovest, invece, ci sarà l'alta pressione quasi inamovibile. Sia il modello ECMWF che il modello GFS sono concordi sulla previsione di inizio prossima settimana:

Come sarà il tempo ad inizio settimana?

Lunedì 20 dicembre - nelle prime ore della giornata avremo tempo stabile ovunque ma clima piuttosto freddo a causa dell'irruzione fredda che arriverà nel fine settimana.

Tra pomeriggio e sera avremo un rapido e blando guasto: dai Balcani arriverà un nuovo fronte freddo che porterà qualche isolato piovasco e qualche fiocco di neve in collina sulle regioni adriatiche e in Appennino, il tutto legato ad un rinforzo del vento di grecale.

Martedì 21 dicembre - tempo complessivamente stabile ma molto freddo. Ventilazione sempre disposta dai quadranti nord-orientali, mentre avremo ancora residui addensamenti sul Tirreno. Nubi anche al nord ma senza fenomeni. Le temperature saranno inferiori alle medie del periodo, con punte di 5°C sotto le medie al sud, come si evince dalla mappa delle anomalie termiche per martedì:

L'aria gelida, invece, resterà ancorata sull'est Europa fin sui Balcani, a pochi passi dall'Italia: come specificato nei paragrafi precedenti è impossibile al momento prevedere quale strada prenderà quest'aria gelida.