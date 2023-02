In arrivo una settimana impresentabile per l'inverno, guardate che TEMPERATURE previste

L'inverno si sta concedendo l'ennesima pausa dopo una settimana più fredda e a sprazzi nevosa principalmente sul lato adriatico e al sud. Per alcune regioni l'ondata di maltempo appena conclusasi non si è rivelata un toccasana ma addirittura un episodio da dimenticare per i danni causati (riferendoci ai nubifragi che hanno colpito la Sicilia e la Calabria meridionale).

Ora l'alta pressione è in nuova espansione verso est e sta inglobando tutta la penisola. Qualche piovasco è in arrivo al sud per il transito di un fronte freddo, molto blando, dai Balcani, ma il tutto si risolverà in poche ore.

Sarà l'anticiclone l'unico protagonista della settimana in arrivo, su tutta Italia. I massimi di pressione li ritroveremo al nord e sull'Europa centrale e sarà proprio su questi settori che registreremo le anomalie più pesanti che nulla hanno a che vedere con la stagione invernale.

Le anomalie di temperatura a 850 hpa (circa 1500 metri) sono clamorose nel periodo tra 13 e 18 febbraio! Si notano picchi di anomalia superiori ai 10°C rispetto alle medie su vaste aree dell'Europa centrale. Al nord Italia anomalie di oltre 5-7°C, mentre si riducono man mano che ci spostiamo al sud.

Queste anomalie corrispondono a temperature decisamente alte al suolo, sia in pianura che in montagna. Eloquenti le massime previste per giovedì 16 e sabato 18 (ma valgono anche per gli altri giorni della settimana):

Picchi fino a 17-18°C da nord a sud, segno della presenza di un forte campo di alta pressione sul Mediterraneo centrale, con una subdisenza marcata che va a schiacciare l'aria al suolo e costringendola, per ovvie ragioni fisiche, a riscaldarsi. Ovviamente il tempo sarà stabile ovunque, soprattutto in montagna e sull'arco alpino dove la siccità si intensificherà ulteriormente.