IMPERDIBILE! Il gelido febbraio del 1991: freddo e neve!

C'era l'anticiclone russo-scandinavo, c'erano correnti da est, non c'era l'anticiclone subtropicale, le perturbazioni atlantiche interagivano con quelle correnti gelide e in Italia nevicata.



Forti nevicate colpirono anche la Valpadana, dapprima da est e poi da ovest e la neve, complice la serenità del cielo che intervenne dal Carnevale in poi, rimase al suolo ancora per diversi giorni.



Qui ci sono un paio di contributi video relativi alle analisi e alle previsioni per quelle giornate, che per quanto concerne febbraio non ebbero poi altri riscontri simili sino al 2012.



A commentare il tutto ci pensano qui il Generale Baroni e il Colonnello Laurenzi.