Il modello europeo conferma: MALTEMPO sull'Italia la settimana prossima

Anche oggi il modello europeo continua per la sua strada, contemplando la possibilità di un intenso peggioramento sull'Italia a metà della prossima settimana.

Vi mostriamo subito l'ipotesi dello scenario ufficiale del modello nostrano imbastita questa mattina. La mappa è valida per la notte tra mercoledi 14 e giovedi 15 luglio:

Notate la goccia fredda centrata sul nord Italia, con interessamento anche di parte delle regioni centrali, mentre il sud e la Sicilia resterebbero ai margini. Una situazione siffatta sarebbe garanzia di temporali anche forti su tutto il centro-nord, con benefici effetti termici anche per il meridione che comunque difficilmente avrà fenomeni.

E' credibile questa evoluzione? Per il momento siamo messi esattamente come ieri, con la media degli scenari del modello medesimo che conferma solo in parte:

Anche le altre elaborazioni optano per un ingresso instabile a metà della settimana prossima, ma non della portata dedotta dallo scenario ufficiale del modello nostrano.

In altre parole, la tesi del modello europeo ci sembra anche oggi esagerata. Continuate comunque a seguirci perchè le sorprese possono essere sempre dietro l'angolo.

