Il MALTEMPO potrebbe tornare nei prossimi 7 giorni? SI! Vediamo quando e se sarà INTENSO

Abbiamo sperimentato quasi un mese di tempo frenetico, con il continuo susseguirsi di perturbazioni che su alcune regioni hanno ecceduto nello scaricare i loro contenuti. Ora ci aspetta un periodo più tranquillo stante una maggiore invadenza dell'alta pressione sul Mediterraneo, ma non sarà un monopolio indiscusso della stabilità come molte volte abbiamo vissuto negli ultimi anni sul nostro Paese.

Nei prossimi 7 giorni saranno due le giornate a rischio pioggia per la nostra Penisola. La prima già durante il prossimo week-end, mentre la seconda forse sul finire della settimana prossima.

Dopo un sabato accettabile dal punto di vista meteorologico, domenica 12 novembre avremo l'arrivo di una debole e veloce perturbazione. Le elaborazioni emesse ieri calcavano la mano con un vero e proprio peggioramento che avrebbe coinvolto più direttamente il settore centro-meridionale italico. Oggi il medesimo passaggio appare molto più blando ed in grado di dispensare solo alcuni rovesci.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 12 novembre:

Da segnalare precipitazioni intense in prossimità dell'alta Val d'Aosta, nevose ovviamente in quota. Per ciò che concerne il resto d'Italia avremo rovesci sulla Toscana, sul basso Lazio, la Campania, la Calabria Tirrenica e la Puglia. Qualche piovasco non si esclude anche sulla Sardegna, per il resto tempo asciutto. Clima abbastanza fresco stante l'ingresso di correnti provenienti mediamente da nord-ovest.

A seguire avremo una pausa dettata dall'alta pressione che ci dovrebbe interessare nella prima parte della settimana prossima con un generale aumento delle temperature e condizioni meteorologiche generalmente più stabili.

Venerdi 17 novembre però il modello americano contempla il ritorno della pioggia su molte regioni. Ecco la mappa estrapolata dal modello di oltre oceano per la giornata in parola.

Si formerebbe in sostanza una complessa depressione, con incastonata una perturbazione al suo interno capace di dispensare maltempo su diverse aree della nostra Penisola.

Si tatta al momento di una tendenza espressa segnatamente dal modello americano, quindi ampiamente passibile di cambiamenti. Tuttavia, questa tesi sta emergendo dalle maglie di questo elaborato già da molti giorni, di conseguenza ci pare giusto segnalarla.

