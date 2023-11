Il MALTEMPO di sabato: ancora molta incertezza tra i modelli - il punto della situazione!

Due perturbazioni, inserite in un corridoio di correnti sud-occidentali, interesseranno l'Italia tra giovedi e sabato. La prima è attesa nella giornata di domani (giovedi), mentre una seconda agirà sulla nostra Penisola tra venerdi e sabato.

Proprio per sabato i modelli non hanno le idee molto chiare questa mattina su come potrebbe muoversi il secondo fronte. Ribadiamo che si tratterà di perturbazioni mosse da aria molto mite, di conseguenza le nevicate riguarderanno solo le aree montuose alpine, fatta eccezione per qualche fiocco a bassa quota che potrebbe cadere domani mattina al nord-ovest.

Torniamo però alla giornata di sabato. Il modello europeo ed americano di concerto vedono la perturbazione muoversi abbastanza celermente verso le regioni centrali, liberando gran parte dell'Italia settentrionale già in mattinata. Di seguito, la tesi del modello europeo:

Resteranno rovesci al nord-est, ma in attenuazione nell'arco della giornata, mentre il tempo peggiore riguarderebbe le aree interne del centro e la Campania, dove si attendono anche temporali. Qualche piovasco agirebbe anche sulla Sardegna, per il resto tempo asciutto e mite.

Il modello inglese UKMO e canadese GEM invece non la pensano in questo modo. Secondo loro, la perturbazione sarebbe molto più lenta ed in grado di impegnare ancora tutto il nord nella giornata di sabato. Di seguito, la tesi del modello inglese UKMO valida sempre per sabato 2 dicembre:

La Liguria, le alte pianure e le Alpi riceverebbero piogge di un certo peso, ma alcuni rovesci sarebbero presenti anche nelle aree interne del centro fino alla Campania.

Chi avrà ragione? Secondo il nostro punto di vista, hanno maggiori possibilità di spuntarla il modello europeo ed americano, quindi con il maltempo solo al centro, ma sarà bene ritornare sull'argomento alla luce delle nuove emissioni dei modelli; continuate quindi a seguirci!

