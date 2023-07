Grande CALDO: sarà MERCOLEDI 19 la giornata più INFERNALE con punte di 45°, vediamo dove

Ruggito africano in crescendo nelle prossime ore, fino ad arrivare ad un massimo previsto per la giornata di mercoledi 19 luglio. Sarà una giornata da tenere d'occhio per eventuali colpi di calore che il nostro corpo potrà ricevere se portato a temperature eccessive durante il giorno.

Tutto ciò vuole essere d'avviso per evitare di uscire nelle ore più calde specie per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Iniziamo proprio con l'indice di calore (o indice di disagio da caldo) atteso in Italia nella giornata di mercoledi 19 luglio (per tutti i dettagli sull'indice di calore, si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/Ti-segnaliamo/49/ti-segnaliamo-cos-l-indice-di-calore-/97746/)

Il tempo sarà stabile e soleggiato ovunque a parte un po' di nubi sulle Alpi senza conseguenze. Non avremo nessun temporale in Italia.

Massima attenzione per rischio di colpi di calore sulla Pianura Padana centro-orientale, le due Isole Maggiori e le aree interne del centro e del meridione. Come vedete dalla mappa, il caldo risulterà molto fastidioso praticamente ovunque, con molte punte di malessere fisico diffuso, ad eccezione ovviamente dei settori alpini.

Per ulteriori informazioni sul disagio da caldo anche nei giorni successivi in Italia, cliccate su questo link: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/

Vediamo ora le temperature al suolo previste per la medesima giornata, attorno alle ore 16:

La mappa fa decisamente spavento. Punte di 43-45° in Sardegna; 43° anche sulla Romagna; 41-42° diffusi nelle aree interne del centro-sud, sul Foggiano ed in Sicilia. Insomma, una giornata molto difficile sul fronte del caldo in Italia.

