FORTE MALTEMPO nel week-end al NORD

Dopo una serie di perturbazioni deboli, il fronte di chiusura atteso per il prossimo week-end potrebbe portare in grembo fenomeni maggiormente organizzati anche sottoforma di rovescio o temporale.

Le piogge colpirebbero segnatamente il nord, dove saranno accolte a braccia aperte dagli agricoltori. Qualche rovescio potrebbe sforare anche al centro, mentre al meridione non vi sarà traccia di maltempo...anzi, il 1 maggio potrebbe portare i primi 30° sulle zone estreme e la Sicilia.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di sabato 1 maggio secondo il modello americano:

Sarà un sabato mediamente piovoso al nord, specie sul nord-ovest, dove in serata arriveranno anche rovesci più organizzati. La quota neve sarà ubicata in un primo tempo tra i 1500 e i 1700 metri.

Piovaschi si attiveranno anche al centro, specie sulla Sardegna, la Toscana e le aree interne in genere, anche se saranno accompagnati da scarsi accumuli. Sul resto del centro, ad esempio lungo il versante adriatico, non prevediamo piogge.

Bel tempo e caldo invece al sud con i primi 30° tra Lucania, Puglia e Sicilia orientale.

La domenica si annunca MOLTO PERTURBATA a nord; ecco la mappa:

Rovesci intensi e temporali saranno possibili sulla Lombardia e la Liguria centrale, ma il maltempo sarà esteso a tutto il nord e l'alta Toscana dove insisteranno piogge più o meno intense per gran parte della giornata. Quota neve in calo sulle Alpi fino a 1300-1400 metri in serata.

Qualche piovasco si farà vedere anche sulla Sardegna, l'Umbria e l'alto Lazio; più a sud bel tempo e temperature elevate, anche se in calo rispetto al sabato.

