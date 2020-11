Fine settimana da dimenticare! Pioggia, temporali e scirocco in arrivo, vediamo dove

L'alta pressione, che in questi ultimi giorni ha riagguantato l'Italia dopo una breve parentesi perturbata, pare abbia già le ore contate. Stabilità e cieli sereni saranno rapidamente spazzati via tra sabato e domenica a causa di una vasta depressione atlantica carica di pioggia, forti temporali e intensi venti di scirocco. La massa d'aria fresca e instabile raggiungerà a breve la penisola iberica, ma nei prossimi giorni si muoverà rapidamente verso il Mediterraneo centrale comportando un peggioramento marcato anche in Italia.



I primi segni del peggioramento arriveranno venerdì 27: sarà coinvolta dal maltempo principalmente la Sardegna, mentre le nubi cominceranno ad aumentare in giornata anche sulle regioni tirreniche. Sarà solo il preludio ad un intenso e vasto peggioramento che coinvolgerà gran parte d'Italia tra sabato 28 e domenica 29.

I fenomeni più intensi interesseranno principalmente le regioni del sud e del medio-basso Tirreno: Lazio, Campania, Sardegna, Sicilia, Calabria e Basilicata saranno le più colpite dalle piogge e dai forti temporali. Inoltre soffieranno intensi venti di scirocco su tutti i mari del centro-sud, con raffiche localmente superiori ai 60 km/h.

La neve scenderà solo in alta quota sull'Appennino centrale grazie ad un generale lieve aumento delle temperature, indotto dai più miti venti sciroccali.



E AL NORD? Le regioni settentrionali saranno solo lambite dalla forte perturbazione. In particolare nella giornata di sabato ci aspettiamo un diffuso aumento della nuvolosità e l'arrivo di piogge rapide tra Emilia Romagna, Liguria, basso Piemonte, bassa Lombardia (con neve in montagna e al più in collina solo nel cuneese). Domenica molto probabile un rapido miglioramento, mentre sulle regioni meridionali imperverseranno piogge e temporali.